Francesca Fialdini si infuria a La Vita in Diretta/ Salta collegamento con Roberto Fico: “Come è possibile?”

Francesca Fialdini sbotta a La Vita in Diretta durante il collegamento con Roberto Fico. Il presidente della Camera stava parlando di Giulio Regeni e del lavoro delle istituzioni italiane per accertare la verità sulla morte del ricercatore, quando si interrompe il collegamento audio. Dopo una prima interruzione, la conduttrice ha chiesto al suo ospite di ripetere il concetto che stava esprimendo, ma i problemi si sono ripresentati e alla fine non ne ha potuto più. «Ma come è possibile perdere le parole in questo momento?», chiede Francesca Fialdini nella speranza che qualcuno in regia riesca a risolvere i problemi con il collegamento. Proprio quando sembrano risolti, si perde nuovamente la voce di Roberto Fico: «Niente, non riusciamo a sentirli. Mi dispiace». E allora interviene l’inviata che, visibilmente imbarazzata per il problema sopraggiunto, chiede un altro microfono nella speranza che fosse quello il problema.

FRANCESCA FIALDINI SI INFURIA A LA VITA IN DIRETTA

Proprio durante queste operazioni Francesca Fialdini esprime tutto il suo disappunto in diretta. «Io vado avanti con questo spazio finché non si conclude questo concetto. Chiedo scusa agli autori, ma io vado avanti, perché questa è una delle pagine su cui dobbiamo fare verità, ed è importante la voce delle istituzioni». Ma lo sfogo non è finito qui: «Roberto Fico ha sposato questa causa fin dall’inizio e quindi è giusto che concluda il suo ragionamento». Nel frattempo arriva il nuovo microfono al presidente della Camera, che aveva ascoltato tutto dall’auricolare. «Grazie mille», replica riferendosi appunto alle parole della conduttrice nei suoi confronti. E poi fortunatamente riesce a finire il suo concetto e a ribadire l’impegno del governo nella ricerca della verità e della giustizia sulla morte di Giulio Regeni, per la famiglia e l’Italia intera. Un siparietto destinato a far discutere quello di Francesca Fialdini, consapevole però dell’importanza di quel collegamento e della posizione del presidente della Camera su un tema molto delicato.

