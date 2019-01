Francesco Chiofalo Vs Selvaggia Roma/ “Indifferenza contro le cattiverie altrui”, e lei: “Queste stron*ate…”

E’ ancora lotta aperta tra Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo nonostante la prima abbia un po’ goduto dopo il servizio de Le Iene. La bella romana è stata tirata in campo dai commenti e le continue domande sui followers dopo l’annuncio sconvolgente del suo ex fidanzato e da allora è iniziato un vero e proprio calvario per lei. Non che la colpa sia tutta degli altri perché anche lei ci ha messo il carico, ma sicuramente la questione sta un po’ degenerando soprattutto alla luce del fatto che Francesco ha affrontato un lungo intervento che, volenti o nolenti, è comunque stato rischioso. Poco importa che il tumore era già cosa nota e che sia stato benigno e non maligno, fatto sta che lui attende ancora i risultati della biopsia mentre lei continua a lottare tutti i giorni con gli haters. Lo stesso Francesco Chiofalo è corso in suo soccorso dopo l’intervento pregando tutti di non offenderla o di minacciarla ma questo non è bastato.

FRANCESCO CHIOFALO CHIUDE IL DISCORSO SELVAGGIA ROMA?

Anche con il servizio de Le Iene, che in parte le ha dato ragione sulla data della rivelazione del tumore, ma questo non ha migliorato le cose. Anche nelle ultime ore è successo di tutto sui social e la prima a prendere la parola è stata ancora Selvaggia Roma. La romana, ancora una volta tirata in ballo dai fan sui social, ha detto “basta con queste stron*ate!”. In particolare, ha scritto: “Cosa mi tagghi punto uno. Punto due: ma logora di che? Sono stata zitta, mi avete trascinato voi per forza con minacce di morte per dire la mia. Io avrei continuato la mia vita […] Vi ricordo che ero in discoteca facendo la mia vita tranquilla. Ma come al solito, si fa male lui e rompete le p…e a me”. Il suo sfogo poi termina con la preghiera di non taggarla più nelle cose che riguardano il suo ex e di non chiederle più commenti in merito: “Non mi taggate più. Me lo fate il favore?”. Le parole di Selvaggia Roma non devono essere piaciute a Francesco che poco fa, in una storia, ha scritto: “Difronte alle cattiverie e le bugie delle persone che godono delle disgrazie altrui…l’unica arma è l’indifferenza!”. Storia chiusa quindi?

