Giulia Cavaglià/ Uomini e Donne: “delusa e derisa da Lorenzo Riccardi. Innamorata? No comment”

Se Claudia Dionigi è convinta di poter essere la scelta di Lorenzo Riccardi, Giulia Cavaglià non nasconde la sua delusione nei confronti del tronista. Dopo la finta scelta, la corteggiatrice si è sfogata sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne scagliandosi contro la presa in giro di Lorenzo che, a detta della giovane, starebbe giocando con i suoi sentimenti. “Quando ho capito di essere stata presa in giro da Lorenzo mi sono sentita delusa e derisa. Ho pensato: ‘guarda questo qui che vuole innaffiare l’orticello del suo ego a costo di calpestarmi“, insomma, il perfetto manuela di come non si dovrebbe trattare una donna. Andare via è stata la prima reazione d’istinto” – esordisce Giulia Cavaglià che poi aggiunge – “non capisco come Lorenzo possa ancora legarmi a questioni di business. Continua a mettermi alla prova, ma stavolta l’ho proprio odiato e l’odio è un sentimento forte come l’amore“. Giulia, inoltre, ha ammesso di non fidarsi affatto di Lorenzo anche se ha aggiunto di volerlo conoscere davvero lontano dallo studio del dating show di canale 5.

Giulia Cavaglià innamorata di Lorenzo Riccardi?

Giulia Cavaglià, di fronte ad una vera scelta di Lorenzo Riccardi, avrebbe detto sicuramente sì. La corteggiatrice, però, a Uomini e Donne Magazine chiarisce che il suo sarebbe stato un sì per conoscersi fuori non volendo parlare ancora di fidanzamento per il quale, a detta della bruna pretendente del tronista non ci sarebbero ancora i presupposti. Pur avendo molto interesse, infatti, la Cavaglià non si sbilancia sui propri sentimenti. “Innamorata? Non potrei mai rispondere a questa domanda. Mi limito ad un no comment. Sono fatta così: prima di dire certe cose o reagire come ha fatto Claudia in puntata, piangendo, deve passare tanto tempo”, sottolinea. Infine, sulla rivale Claudia Dionigi, Giulia ammette di essersi ricreduta: “all’inizio non pensavo che lei fosse interessata, ma oggi, per assurdo, sto imparando a conoscerla e penso provi anche lei dei sentimenti forti. Mi dispiace perfino vederla star male” – spiega Giulia che, però, resta convinta di una cosa – “credo che non siano fatti per uscire dal programma insieme”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA