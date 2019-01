Gloria Bellicchi/ La dichiarazione d’amore di Giampaolo Morelli: “È il mio centro, ruota tutto intorno a lei”

Ruota tutto attorno a lei, Gloria Bellicchi. L’ex Miss Italia è il centro di gravità permanente di Giampaolo Morelli. Lo ha rivelato lo stesso attore a La Vita in Diretta: «È il mio centro, ruota tutto intorno a lei». E infatti il momento della giornata che preferisce è quello che condivide con lei e i loro figli, la colazione insieme. «Bevo un caffè macchiato e mangio il ciambellone che ci prepara la tata». I due sono legati da una lunga e solida relazione: stanno infatti insieme da più di nove anni. A unirli anche i loro due figli: Gianmarco, nato nel 2013, e Piermaria, nato nel 2016. Nonostante abbia raggiunto il successo con Miss Italia nel 1998 e abbia lavorato in tv, l’ex modella preferisce condurre una vita lontana da gossip e mondanità. L’amore con Giampaolo Morelli è nato dopo la separazione dall’avvocato Andrea Prosperi. Durato poco più di due anni, il matrimonio è finito anche male.

GLORIA BELLICCHI E GIAMPAOLO MORELLI

«È bravissima, un donna fenomenale, cui affidarmi e affidare i nostri bambini». Così Giampaolo Morelli parlava di Gloria Bellicchi nell’intervista a Nuovo Tv rilasciata qualche mese fa. La famiglia è al centro della vita dell’ex Miss Italia. «Assentandomi spesso per lavoro accuso molto la distanza, ma appena torno recupero il tempo perso con i miei due figli meravigliosi». Il segreto di una famiglia unita e felice è proprio una donna presente e combattiva come Gloria Bellicchi, che il suo compagno definisce fondamentale, il collante che tiene appunto unita la sua famiglia. I due tra l’altro si sono conosciuti sul set, ma erano entrambi impegnati. Dopo un paio di anni si sono ritrovati e invece erano liberi. «Da cosa nasce cosa. Era il periodo in cui le cose potevano non essere favolose, perché avevano chiuso Coliandro e avevo un po’ di amarezza…», raccontò Morelli a Domenica In. E invece con Gloria Bellicchi ha ritrovato l’amore e poi sono arrivate altre soddisfazioni professionali.

