Isola dei Famosi 2019/ Video e nomination: Taylor Mega salva il debutto, la Marcuzzi sembra stanca

La prima puntata dell’Isola dei Famosi 2019 si chiude con la sentenza delle nomination con Demetra Hampton, Kaspar Capparoni e Taylor Mega al televoto. I tre naufraghi, dopo aver scatenato liti e malintesi, rischiano l’eliminazione nella puntata di giovedì prossimo e in questi giorni si giocano la permanenza in Honduras. Con le prime nomination sono arrivate anche le prime scintille tra i concorrenti: Demetra ha puntato il dito contro Luca, mentre Taylor Mega ha avuto da ridire su Riccardo Fogli, accusandolo di essere ancora estraneo al gruppo. Kaspar si è reso protagonista di un battibecco con la Marcuzzi per un presunto taglio da parte degli autori sulle dichiarazioni su Marina La Rosa. Una presa di posizione che al buon Kaspar è costata la nomination dei compagni. Scintillante anche il siparietto tra la conduttrice e Paolo Brosio, con quest’ultimo che durante le votazione non voleva esprimere alcun nome. “Ma che avete stasera? Questo è un gioco ed è così da sempre” ha sbottato la Marcuzzi. Poi le nomination delle sorelle Miahjlovic, dell’ex calciatore Ghezzal e di Marco, che hanno fatto piangere Demetra. Infine la scelta di Marina La Rosa, leader della settimana, di aggiungere Taylor Mega ai nominati.

Isola dei Famosi 2019: Taylor Mega vs Alessia Marcuzzi

Ad inizio puntata Taylor Mega si è fatta scappare una frase secondo cui avrebbe abbandonato l’Isola dei famosi 2019 entro tre settimane. Parole che hanno letteralmente fatto imbestialire la Marcuzzi, che l’ha ripresa in più occasioni per chiedere conferme e chiarimenti: “Non puoi decidere tu queste cose, Taylor! Che intenzioni hai?”. L’influencer ha candidamente confessato di essersi posta l’obiettivo di tre settimane come traguardo personale da raggiungere. Una spiegazione che non ha fatto altro che indispettire ulteriormente la Marcuzzi: “Questo non lo decidi tu Taylor. Così non va bene per noi. Non ci interessa avere uno che si prefigge una data, che gioco è?”. Il botta e risposta si è protratto a lungo: “Magari mi innamoro del programma e lo faccio tutto, ma io mi sono prefissata almeno tre settimane, massimo tre settimane”. Fino all’intervento goliardico della Gialappa’s Band, che ha puntato il dito contro la povera Alessia Marcuzzi: “Ma perchè chiedi le stesse cose 30 volte?”.

Pubblico social contro Taylor Mega

Le presunte strategie di Taylor Mega non sono affatto piaciute al pubblico dell’Isola dei Famosi 2019. Soprattutto dopo il battibecco in diretta con Alessia Marcuzzi, i telespettatori si sono scagliati contro la famosa instgrammer, augurandole di uscire al televoto di giovedì prossimo. Sulla pagina facebook ufficiale del programma si leggono commenti molto negativi su Taylor Mega. “Grande Marina La Rosa…ha fatto bene a nominare Taylor” scrive un utente, “Merita di uscire. Che si trovi un lavoro” ribadisce un internauta. O ancora “Facciamola uscire, tanto più di tre settimane non vuole fermarsi”. Proprio per l’ex gieffina Marina La Rosa, invece, sembra esserci un certo gradimento da parte del pubblico social. A proposito dell’esperienza al GF, la concorrente pugliese ha subito messo le mani avanti: “Che non mi si dica che sono falsa perchè non è vero!”.

Prima puntata top o flop? Attesa per Joe Squillo

La prima puntata dell’Isola dei Famosi non si è discostata molto dall’ultima della scorsa stagione. Prevedibile, scontata e lunga. Alessia Marcuzzi è apparsa stanca, con nuove opinioniste meno pungenti delle precedenti. La Parietti ha macchinosamente provocato Taylor Mega per tutta la serata, con alcune battute inefficaci e studiate a tavolino. I concorrenti, esclusa l’influencer e Kaspar Capparoni, sono rimasti piuttosto nell’ombra. Per movimentare la serata, Alessia Marcuzzi ha dovuto coinvolgere Francesca Cipriani e il Mago Otelma in studio, con uno show di magia. E’ presto per dire che ne sarà di quest’Isola, ma di certo ci si aspettava qualcosa in più al debutto e le attese sono alte anche per il cast. Chissà che con l’ingresso di Jo Squillo le cose non possano migliorare. La concorrente dovrebbe entrare in gara non appena avrà risolto i problemi familiari che le hanno impedito di partecipare alla prima puntata.





© RIPRODUZIONE RISERVATA