Italia’s Got Talent 2019/ Anticipazioni e diretta: golden buzzer per Federica Pellegrini, Bisio e Matano?

Italia’s Got Talent 2019 torna in onda oggi, venerdì 25 gennaio, alle 21.15 su TV8 , con una nuova e imperdibile puntata in cui non mancherà il divertimento, ma anche il talento vero di chi cerca la ribalta partecipando ad uno dei talent show più amati e seguiti dal pubblico. Puntata dopo puntata, Italia’s Got Talent si sta confermando leader nella sua categoria. Merito dei concorrenti, ma anche dell’intera squadra che regala al pubblico in studio, ma anche ai telespettatori una serata di assoluta spensieratezza. A condurre il talent show c’è, ancora una volta, Lodovica Comello che, oltre ad accompagnare sul palco i concorrenti, raccoglie dietro le quinte le loro emozioni e sensazioni sia prima che dopo l’esibizione. Quella di questa sera sarà una puntata dedicata ancora alle selezioni. Le semifinali andranno in onda da Roma mentre la finalissima con i migliori, dieci concorrenti andrà in scena il prossimo 22 marzo.

I CONCORRENTI

Grandi performance nella nuova puntata di Italia’s Got Talent 2019. A rompere il ghiaccio sarà una giovanissima concorrente che si esibirà nei panni di uno dei personaggi più amati da adulti e bambini ovvero Mary Poppins. La concorrente conquisterà il pubblico, ma saprà fare lo stesso con la giuria? Sarà poi la volta di un mimo che arriva da Berlino e che si “tuffa” negli abissi, e dedicarò a Federica una performance davvero poetica. E ancora, una coppia di ginnasti d’eccezione che racconteranno come una bellissima amicizia si possa trasformare in una meravigliosa storia d’amore. Dal Mozambico, poi, arriverà un concorrento che però che vive a Torino e che lascerà tutti a bocca aperta con le sue abilità da giocoliere. Senza perdere il sorriso e trasformando tutto in gioco, il giovane racconterà le tragedie che hanno colpito il paese dal quale proviene. Basterà per fargli conquistare la finale?

LA GIURIA

A giudicare le esibizioni di tutti i concorrenti che, questa sera, saliranno sul palco di Italia’s Got talent 2019 saranno Mara Maionchi, Claudio Bisio, Frank Matano e la regina del nuoto italiano Federica Pellegrini che, messa momentaneamente da parte la piscina, si sta dedicando a talento altrui. Mara Maionchi ha già utilizzato il Golden Buzzer, il pulsantone dorato a disposizione di ogni giudice che può essere schiacciato solo una volta per mandare un talento direttamente in finale mentre gli altri tre giudici non hanno ancora trovato il talento da mandare direttamente in finale. Lo faranno nell’appuntamento odierno?





