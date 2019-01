Jo Squillo diserta la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2019/ Lutto per la naufraga: partenza rimandata

Jo Squillo è stata la grande assente dell’Isola dei Famosi 2019. La cantante e conduttrice, annunciata come concorrente ufficiale del reality show, non si è tirata indietro all’ultimo momento. La sua partenza è stata solo rimandata. Nel corso della diretta, Alessia Marcuzzi ha parlato di “problemi familiari” spiegando il motivo dell’assenza di Jo che resta una delle naufraghe ufficiali. «Jo arriverà la settimana prossima, più forte di prima», ha detto la bionda conduttrice che, già alla prima puntata, si è ritrovata a dover risolvere il caso Taylor Mega. La Marcuzzi, però, sulla situazione di Jo Squillo non ha aggiunto ulteriori dettagli lasciando al buio il pubblico. A svelare il vero motivo dell’assenza della cantante-conduttrice è il noto portale Bitchyf che ha svelato il grave lutto che ha colpito la Squillo.

JO SQUILLO LUTTO: PARTENZA RIMANDATA

A fermare la partenza di Jo Squillo per l’Honduras è stata l’improvvisa scomparsa della madre. Come si legge su Bitchyf, però, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2019 non ha voluto rinunciare alla sua avventura e, d’accordo con la produzione del reality, ha semplicemente posticipato la sua partenza. Jo, così, arriverà sull’Isola dei Famosi la prossima settimana, probabilmente nel corso della diretta della seconda puntata. Sul profilo social di Jo Squillo è stato così pubblicato il video dell’annuncio di Alessia Marcuzzi. Nonostante il lutto, dunque, Jo è pronta a naufragare sull’Isola per travolgere gli altri concorrenti e il pubblico con la sua energia. Determinata e combattiva, Jo Squillo è pronta a sfidare se stessa per superare anche il dolore che l’ha colpita improvvisamente.

