John Vitale insultava Barbara d’Urso/ Isola dei Famosi: “Dai il cul* un poco a tutti!”, la Lucarelli lo scopre

John Vitale, attualmente in Honduras per gareggiare ed ottenere un posto da naufrago dell’Isola dei Famosi 2019, “nasconde” un passato con delle offese non da poco, nei confronti di Barbara d’Urso. Lo scoop è stato scoperto e lanciato da Selvaggia Lucarelli, attraverso un tweet condiviso dal suo account ufficiale di Twitter. “John Vitale, concorrente de L’Isola dei Famosi. La coerenza di Salvini ed il linguaggio forbito der Faina. Complimenti per le selezioni, sempre brava gente e uomini che rispettano le donne (in questo caso la d’Urso)”, scrive la blogger. Ed infatti, un post Facebook che data 31 gennaio 2018, non parla assolutamente bene della conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live. “Che cosa hai creduto di fare Barbara? Non hai fatto altro che spalare merda in faccia a noi del sud… Pur di fare ascolti sei disposta a comprarti l’animo della gente, seguitemi sui social manco chi ca**o credi di essere, fai una tv pulita, se proprio vuoi essere qualcuno, bah ma che dico, tu forse nn sai neanche come ti ci trovi sullo schermo”, ha esordito con un italiano decisamente approssimativo e probabilmente commentando una storia che la conduttrice stava presentando al momento.

John Vitale insulta Barbara d’Urso

Successivamente lo stato di John Vitale è proseguito, sempre contro Barbara d’Urso: “Ti lamenti che non trovi un fidanzato, è normaleeeee dai il cu*o un poco a tutti per stare dove sei, manco ai morti di fi*a fai gola (…) La signora d’Urso pensa ai suoi ascolti fregandosene altamente di fare una m***a a tutti noi del sud e prendendosi gioco di una signora che ahimè soffre di qualche disturbo nevrotico. Ma di cosa stiamo parlandooo???”. A circa un anno di distanza dal suo stato sul social, l’uomo è stato ospite di Pomeriggio 5, per presentarsi al pubblico. Durante quella occasione, John ha abbondantemente scherzato con la conduttrice, istaurando con lei un divertente feeling. “Dopo qualche anno di digiuno lontano dal grande schermo, riprendiamo la marcia. Ospite a Pomeriggio cinque grazie alla Signora Barbara d’Urso per l’ospitalità. Grande stima, grande donna”, aveva scritto Vitale. Come per magia, gli insulti si sono trasformati in complimenti. Cosa farà Carmelita? Lo depennerà dalla lista degli ospiti o lo perdonerà? Staremo a vedere…

