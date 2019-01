John Vitale “Nudo in tv”/ Il naufrago dell’Isola dei Famosi 2019 fa impazzire Luxuria e Cecchi Paone

L’Isola dei Famosi 2019 ha ufficialmente preso il via ieri sera e oggi a Mattino 5 non si è potuto fare a meno di parlare di quello che è successo ieri. Tra liti, nudità e scontri, sicuramente questa nuova edizione è partita alla grande con buona pace di Alessia Marcuzzi, agguerritissima, e dei vertici Mediaset. Tra le novità della serata una in particolare ha attirato l’attenzione degli opinionisti di Federica Panicucci e, in particolare, di Vladimir Luxuria e Alessandro Cecchi Paone. Proprio la prima ha tirato fuori il nome di uno degli “schiavetti” che serviranno i pirati in questa prima settimana ovvero uno dei 4 che arriva da Saranno Isolani e il cui destino è ancora appeso ad un filo. Stiamo parlando del bel John Vitale che ha saputo attirare l’attenzione del pubblico femminile e che Vladimir Luxuria ha riconosciuto subito come concorrente di un altro reality a cui ha preso parte completamente nudo.

LO SPOGLIARELLISTA CHE HA FATTO IMPAZZIRE TUTTI

Lo spogliarellista ha all’attivo la partecipazione a The Lady di Lory del Santo e, appunto, il reality “L’Isola di Adamo ed Eva” a cui ha preso parte completamente nudo. Luxuria ha riferito a Mattino 5 di aver avuto modo di vederlo spesso come mamma l’ha fatto “e non dico altro” lasciando intendere che le sue doti non siano solo quelle che abbiamo visto ieri sera. Alla notizia anche Alessandro Cecchi Paone si è detto pronto a scoprire il potenziale naufrago tanto da dirsi pronto a tornare in Honduras per “uno schiavetto così” facendo appello alla produzione. Che i due opinionisti adesso diventino le polene che vedremo sbarcare nel reality nei prossimi giorni? Speriamo solo che i due possano arrivare prima che il destino di John Vitale sia segnato per sempre e debba tornare a casa. Anche in quel caso, comunque, siamo sicuri che qualche conduttrice di Canale 5 lo ripescherà per la gioia dei due opinionisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA