LEONARDO MAZZAROTTO DE LA COMPAGNIA DEL CIGNO A VIENI DA ME/ “Andare ad Amatrice è stata una grande emozione”

Leonardo Mazzarotto, il giovane attore che nella fiction di Raiuno campione d’ascolti “La compagnia del cigno”, interpreta Matteo, il musicista che, dopo il terremoto di Amatrice lascia la propria terra per trasferirsi a Milano e studiare nel conservatorio più prestigioso d’Italia, parla a Vieni da me delle emozioni vissute quando ha raggiunto la città di Amatrice, ancora distrutta dal terremoto che l’ha colpita il 24 agosto 2016. Leonardo Mazzarotto, insieme al regista Ivan Cotroneo, si è recato ad Amatrice dove, insieme agli abitanti della città, ha visto la scorsa puntata de La compagnia del cigno. Tornare in quei luoghi dove ha girato alcune scene è stato molto emozionante per il ventenne che, a Caterina Balivo ha raccontato di aver in parte capito ciò che la gente di Amatrice ha vissuto in quei tragici momenti.

LE EMOZIONI DI LEONARDO MAZZAROTTO AD AMATRICE

“In occasione della scorsa puntata, io, il regista Ivan Cotroneo e Francesca Cima che la produttrice di Indigo film ed è stata un’emozione davvero grande ” – racconta Leonardo Mazzarotto a Caterina Balivo – “avevo sempre avuto la paura di non avere il diritto di mettere in scena delle cose che non avevo vissuto in prima persona e, invece, parlando con le persone che sono sopravvissute e che stanno condividendo con noi la messa in onda de La compagnia del cigno, si sono sentite protettw dal progetto e dal mio ruolo per cui è stato veramente meraviglioso”. Leonardo Mazzarotto, poi, ha svelato che, dopo aver visto la scorsa puntata della fiction di cui è protagonista con gli abitanti di Amatrice, ha sentito l’esigenza di abbracciare tutti.

