Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne: “non mi pento di quello che ho fatto a Giulia e Claudia, ma ho paura…”

Lorenzo Riccardi è sempre più vicino alla scelta, ma la decisione di fingere un addio immediato facendo credere a Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià di aver scelto la ragazza con cui iniziare una storia lontano dalle telecamere, ha scatenato un’accesa polemica. Nonostante le critiche che gli sono piovute addosso, però, Lorenzo non è affatto pentito di quanto fatto. “Non mi pento di quello che ho fatto con Claudia e Giulia” – ha detto a Uomini e Donne Magazine – “è vero, non ho ancora una scelta, ma sto provando delle emozioni che mai mi sarei aspettato”. Nonostante il suo percorso sul trono classico sia ormai agli sgoccioli, Lorenzo Riccardi non solo ammette di non avere ancora le idee chiare, ma aggiunge di voler continuare a stupire il pubblico dal dating show di canale 5. Tuttavia, non nasconde di aver paura di ferire le sue corteggiatrici. “La mia paura più grande è quella di vederle piangere”, ha spiegato il tronista che starebbe cercando di trovare la soluzione per non deludere se stesso e le sue pretendenti.

LORENZO RICCARDI: “HO PAURA DI RIMPIANGERE LA NON SCELTA”

Sul trono da settembre, Lorenzo Riccardi non ha ancora le idee chiare sui propri sentimenti. La sua scelta cadrà su una tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià, ma il tronista non nasconde di aver paura di fare la scelta sbagliata. “Quando dico che ancora oggi non ho una scelta è la verità. Non posso dire di non avere la minima preferenza, ma non basta” – spiega il tronista che poi aggiunge – “la mia paura più grande è di prendere la decisione sbagliata e ri rimpiangere la non scelta. E’ l’ultima cosa che voglio che accada perciò mi sto prendendo tutto il tempo che serve anche a costo di tirare un po’ troppo la corda con le mie corteggiatrici”. Lorenzo, dunque, si prende ancora del tempo prima di scegliere la donna con cui portare avanti una frequentazione lontano dalle telecamere. Giulia e Claudia, però, saranno disposte ad aspettarlo?

