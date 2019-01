Mara Venier lascia Domenica In?/ “A maggio finisco, per ora nessuno mi ha detto niente”

Mara Venier lascerà Domenica In dopo quest’anno? È quello che ci si chiede dopo le ultime dichiarazioni che la conduttrice ha rilasciato al popolare programma di Radio1 “Un giorno da pecora”, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Mara Venier ha parlato di nuovi progetti ma anche della scadenza del suo contratto, chiarendo come stanno effettivamente le cose. “A maggio finisco Domenica In, è andata molto bene. – ammette con soddisfazione la conduttrice, che poi chiarisce – Per ora nessuno mi ha chiesto niente. Ho un contratto con la Rai di un anno e finisce a maggio.” Di questo si parlerà dopo il Festival di Sanremo 2019: “Dopo il Festival credo che parleremo del futuro. – la Venier però svela – C’è anche la fiction La Fioraia del Giambellino con la mia amica Claudia Mori. Ora stanno scrivendo le sceneggiature dal romanzo. Claudia mi vorrebbe come protagonista. Vediamo.”

MARA VENIER DICE O NO ADDIO A DOMENICA IN?

Una lunga chiacchierata quella di Mara Venier con Geppi Cucciari e Giorgio Lauro a Un giorno da Pecora. Mara Venier ammette di avere molti progetti in cantiere, ma di non sapere cosa accadrà dopo la scadenza del suo contratto con la Rai. Si dice comunque felicità e soddisfatta di come stanno andando le cose, d’altronde gli ascolti di Domenica In sono stati davvero ottimi. Di certo, Mara è pronta a mettersi in gioco anche in altri progetti televisivi, qualora non venisse confermata a Domenica In. Dalla recitazione con le grandi fiction di Rai1, senza dimenticare gli affetti, di certo di cose da fare la nota conduttrice ne avrebbe e non poche.

