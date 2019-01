Meghan Markle e i capelli bianchi in gravidanza/ Ecco come li copre per non farli vedere

Anche Meghan Markle se la deve vedere con i problemi di tutte le donne, ma ha attuato un grande stratagemma per coprire i capelli bianchi in gravidanza. La splendida moglie del Principe Harry ha un segreto e cioè delle sottilissime schiariture che si vanno ad abbinare ad acconciature intelligenti come ha notato accuratamente Vanity Fair. Questo perché notoriamente in stato di gestazione non si può assolutamente effettuare nessun tipo di tinta e quindi la ricrescita colpisce anche la splendida Meghan. Se dalle immagini patinate di schermi e media sembrano quasi delle aliene anche queste donne sono umane e in fondo costrette a tutte le difficoltà che affrontano anche le persone comune. Sicuramente Meghan Markle ha dimostrato di essere una ragazza umile e che riesce anche in gravidanza a modificare il suo aspetto esteriore con classe ed eleganza.

Meghan Markle e i capelli bianchi in gravidanza: parla il colorista del salone Josh Wood Atelier

Il segreto di Meghan Markle e dei capelli bianchi nascosti in gravidanza lo racconta Jason Hogan. Questi è il colorista del salone Josh Wood Atelier che è stato intervistato dal Daily Mail e ha svelato come la donna sia in grado di sfoggiare delle acconciature molto intelligenti grazie al lavoro degli stylist. Spiega: “Fate la riga dove i capelli bianchi sono di meno e create un volume leggero alla radice. Questo consente alla luce di passare attraverso i capelli e quindi di diffondere il colore. per le acconciature si può pensare alle trecce alla francese e a quelle sciolte. Queste permettono di mescolare insieme tutti i colori dei capelli. Danno più dimensione e fanno quindi miracoli. No a styling che siano piatti, lisci o staccati dal viso”. Sicuramente Meghan Markle ha dimostrato ancora una volta di avere un passo per eleganza, femminilità e stile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA