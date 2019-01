Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni di oggi 25 gennaio 2019: Acquario giornate interessanti, gli altri segni?

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 25 GENNAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, venerdì 25 gennaio 2019, come sempre sulle frequenze radio di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere da vicino cosa ha raccontato segno per segno. L’Acquario ha giornate interessanti venerdì e sabato, c’è grandissima voglia di affermarsi e non solo in amore magari anche dal punto di vista professionale. Sono mesi importanti grazie al favore di Giove. Poi tutto è legato alle proprie certezze. Il mese di marzo è importante per i nati sotto questo segno. Alcuni forse decidono di tornare sui propri passi, perché la vita pratica è importante e non sempre facile da gestire. I Pesci hanno un fine settimana in crescita, domenica inoltre sarà una giornata di grande importanza. Chi sta vivendo una storia importante deve fare la scelta e forse qualcuno l’ha già fatta a gennaio. I sentimenti da poco sono stati un po’ difficili, si deve prima risolverli dentro di sé stessi e non al di fuori. Piacciono tanto i contrasti.

CAPRICORNO PAUSA DI RIFLESSIONE, SEGNI FLOP

Per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele di oggi andiamo ad analizzare i segni flop, quelli che vivranno dunque una giornata più complicata. I Gemelli hanno dei problemi da risolvere, purtroppo le stelle suggeriscono che questi possano essere trascinati anche nel mese prossimo, quello di febbraio. Il Capricorno si deve prendere una pausa di riflessione. Forse andando troppo di corsa si è perso qualcosa oppure non si è riusciti ad assaporare meglio quello che accade. I genitori di figli Capricorno sono preoccupati perché questi hanno molte voglie soprattutto nell’adolescenza, tanto che rimangono enigmatici e si chiudono in camera senza parlare. Ci sono da prendere delle decisioni e in questo momento c’è la forza per farlo. Il tempo però dovrebbe portare a recuperare qualcosa di importante soprattutto dal punto di vista interiore. Serve sviluppare una sorta di corazza per evitare di farsi scalfire dagli altri.

BILANCIA GIORNATA INTERESSANTE, SEGNI AL TOP

Ora andiamo invece a vedere i segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele per oggi. La Bilancia si trova a vivere una giornata interessante con un Mercurio decisamente favorevole. Attenzione però perché un Marte opposto potrebbe rovinare la festa sul più bello. Lo Scorpione ha grandi intuizioni che possono portare a crescere e vivere diverse situazioni interessanti. Per il Leone migliorano i ricavi con la forza e la decisione di prendere alcune situazioni di crescita. Ora è il momento in cui anche se le cose non vanno bene serve prendere delle decisioni. La Vergine cerca di ricavare una grande opportunità da cogliere per raggiungere una risposta interessante. Sarà un weekend importante e utile per creare degli accordi interessanti. Anche il Cancro è in un momento di crescita interessante che può regalare soddisfazione e grandi sorrisi. L’Ariete al di là dei dubbi si sente forte e sicuro di sé stesso in questo periodo particolare della sua vita.



