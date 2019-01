PARADISE BEACH – DENTRO L’INCUBO/ Su Rai 4 il film con Blake Lively (oggi, 25 gennaio 2019)

NEL CAST ANCHE SUNNY SEAGUL

Il film Paradise Beach – Dentro l’incubo viene trasmesso questa sera, venerdì 25 gennaio. alle ore 21,10 su Rai 4. Blake Lively interpreta la protagonista, tutti gli attori sono di origine americana ed hanno ruoli che possiamo definire secondari rispetto al suo che è la protagonista assoluta anche di tutta la sceneggiatura. La regia di questo film è di Jaume Collet-Serra famoso regista e produttore cinematografico spagnolo. Degne di nota sono anche le musiche, di Marco Beltrami, un compositore americano di origini italiane. Gli amanti del genere horror non possono perdersi questo film, ricco di grandi colpi di scena e molti momenti in cui si rimane col fiato sospeso. Ma ecco a voi nel dettaglio la trama del film.

PARADISE BEACH – DENTRO L’INCUBO, LA TRAMA DEL FILM

Nancy si reca a Paradise Beach per andare sul surf, più che altro in quel luogo in memoria della mamma morta di cancro ma appassionata anche lei del surf. Qui incontra due ragazzi e con loro cavalca le onde tutto il giorno, la sera quando loro se ne vanno lei vuole ancora una volta nuotare. Vede in lontananza la carcassa di una balena, si avvicina e viene brutalmente aggredita da uno squalo bianco. Ferita ad una gamba si mette in salvo e con orecchini e la cintura della muta riesce a fare una sutura per salvare la gamba e fermare il sanguinamento. Di giorno vede un uomo ubriaco e cerca aiuto, lui si tuffa in mare e viene sbranato vivo dallo squalo. Per cercare aiuto Nancy riesce a spostarsi verso una boa, prende la sua telecamera e registra un messaggio dove spiega la situazione e quali sono le sue intenzioni. La gamba continua a peggiorare e si avvicina alla cancrena, vede in lontananza la coppia di amici ed urla loro di non entrare in mare, questi non capiscono e vengono anch’essi sbranati dallo squalo. Dopo poco la ragazza stremata avvista una nave e con il kit di richiesta aiuto che si trova nella boa prova a chiedere aiuto ma invano perché le attrezzature risultano vecchie ed obsolete. Nel frattempo un ragazzino sulla spiaggia ritrova la telecamera e vede il messaggio dove la ragazza chiede aiuto e corre a chiamare i soccorsi. Nancy intanto inizia un’ultima estenuante lotta contro lo squalo bianco, coni colpi del fucile lancia raggi riesce a colpirlo, poi decide con i cavi della boa di provare ad imprigionarlo, la lotta è dura, lei rischierà più volte la vita e questa parte del film lascia veramente chi la guarda incollato allo schermo con il fiato sospeso. Alla fine la ragazza riesce ad avere la meglio e lo squalo giace morto sul fondo intrappolato tra i cavi d’acciaio, lei viene salvata e il film si conclude con lei che dopo un anno ricomincia a solcare le onde con la sua tavola da surf.

