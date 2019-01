Petra Magoni/ Video, Speciale Freddie Mercury: l’esibizione con Morgan sulle note dei Queen

Ieri, giovedì 24 gennaio 2019, è andato in onda su Rai 2 lo Speciale Freddie Mercury: Morgan e i suoi ospiti hanno omaggiato il frontman dei Queen, presentando il concerto registrato dal vivo nel 1981 a Montreal. Un successo enorme, con l’ex leader dei Bluvertigo che si è esibito anche al fianco di Petra Magoni: la voce dei Musica Nuda ha interpretato successi internazionali come “We will rock you” e “Bohemian Rhapsody”. Al fianco di Ferruccio Spinetti, Petra Magoni ha raccolto grande successo in Italia e all’estero: nel 2006 il doppio Musica nuda 2 è andato letteralmente a ruba, con la cantante che ha duettato con ospiti prestigiosi del calibro di Erik Truffaz, Stefano Bollani e Fausto Mesolella. Targa Tenco nell’autunno del 2006, Petra Magoni e Ferruccio SPinetti nel 2013 hanno pubblicato l’album Banda Larga, mentre tre anni fa è uscito Little Wonder.

PETRA MAGONI E MORGAN: IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE

L’esibizione della cantante e di Morgan ha raccolto molti giudizi sui social network, con diversi utenti che hanno elogiato la performance dell’artista pisana. Il conduttore di Tv Talk Massimo Bernardini ha commentato: «C’è poco da fare: Rai Due ci prova sul serio. L’interpretazione/divulgazione di Morgan e Petra Magoni di Bohemian Rhapsody era davvero originale. Ogni paragone vocale con Freddy Mercury non ha senso, l’esperimento va in un altra direzione: entrare nella lingua dei Queen». E sono diversi i tweet di apprezzamento nei confronti della cantante: «Petra Magoni che voce. MORGAN che incanto ascoltarti narrare e sentirti suonare», «Petra Magoni. Che persona meravigliosa. L’ho sentita 3 volte con Spinetti e i Musica Nuda. ARTE PURA», «Straordinaria interpretazione di Morgan e @petramagoni di #bohemianrhapsody, davvero trasognata. A chi critica si può dire “imparate un po’ d’arte e mettetela da parte”». Clicca qui per rivedere il video dell’esibizione.

