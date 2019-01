Rachele/ La mini pasticciera usa la strategia giusta per arrivare in finale (Junior Bake Off)

Rachele è riuscita a conquistare un posto nella finale di Junior Bake Off. Settimana scorsa la piccola pasticciera, grazie al grembiule blu, ha avuto un grande vantaggio: non solo scegliere per sé il grande classico da preparare, ma anche assegnare gli altri dolci ai suoi compagni. Rachele per se stessa sceglie la Sacher, la sua torta preferita, ad Antonio assegna la Cheesecake, a Beatrice viene abbinata la Apple Pie, Samir dovrà realizzare i Profiteroles, Pietro il Tiramisù e Sara A. dovrà preparare la Foresta Nera. Le scelte di Rachele generano un po’ di malumore in cucina: “Non voglio penalizzare nessuno, certe persone ci sono rimaste male… A Beatrice ho assegnato la torta di mele perché è fatta per fare le torte di mele, a Sara ho assegnato la torta più difficile perché è la più brava del gruppo. Se dovesse essere eliminata per colpa mia ci rimarrei malissimo”, ha detto la mini pasticciera con il grembiule blu. Anche se davanti a Katia e Knam ha ammesso di aver voluto mettere in difficoltà Sara perché è la più brava.

Un posto in finale

A metà preparazione, i giudici di Junior Bake Off Italia decidono di alzare ancora una volta l’asticella: i mini pasticceri dovranno lavorare in coppia per creare una torta mah up tra i due classici che stanno preparano. Rachele viene messa in coppia con Beatrice, le du bambine dovranno preparare una “Applepacher”. Per Damiano la loro torta è “la più bellina di oggi”, ma la frolla cotta da Beatrice è cruda, anche se il gusto piace a Ernst Knam. Infine Rachele ha dovuto preparare la Torta Puzzle con l’aiuto di Nicolò, un mini mini pasticcere. Nonostante le difficoltà Rachele riesce a realizzare un Pan di Spagna molto morbido con un gusto equilibrato, secondo Clelia D’Onofrio. La piccola pasticciera riesce così a conquistare il secondo posto in classifica e il biglietto per la finale. Riuscirà ad avere la meglio e a diventare il mini pasticcere più bravi d’Italia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA