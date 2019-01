Samir/ Il mini pasticcere di Bormio conquista l’ultimo posto in finale (Junior Bake Off)

Tra i 4 finalisti che si sfideranno a Junior Bake Off Italia ci sarà anche Samir, 11 anni, di Bormio. Samir Ricetti ha stupito tutti con le sue produzioni dolciarie, a partire dalla torta di mele, grazie alla quale ha vinto la prima puntata aggiudicandosi il prezioso “grembiule blu”. Nella semifinale di settimana scorsa, i mini pasticceri hanno dovuto affrontare i grandi classici della pasticcerie. A Samir sono toccati i Profiteroles: “Li ho già fatti ma non con la glassa al cioccolato, ma non è una prova difficile”, ha commentato il bambino. A metà gara però i giudici hanno deciso di cambiare le carte in tavola: i piccoli concorrenti si sono ritrovati a preparare delle torte mash-up. I più grandi Samir e Sara hanno dovuto realizzare la “Forestaroles”, un mix tra la Foresta Nera e i Profiteroles. “Ci sentiamo più bravi perché siamo un po’ più avanti degli altri… abbiamo più esperienza”, hanno commentato i due bambini. La loro torta mash-up presenta un errore: le amarene non denocciolate! Knam diventa ancora più severo quando al taglio scopre che il dolce presenta un “buco”. Il risultato però è ottimo: “La vostra Forestaroles mi piace un casino”, esclama il pasticcere tedesco.

Samir conquista l’ultimo posto in finale

Nella prova successiva della semifinale di Junior Bake Off Italia 2019 i 6 mini pasticcieri vengono affiancati da altrettanti mini mini pasticceri per realizzare la Torta Puzzle, un ricordo del Maestro Knam che da piccolo amava fare i puzzles. Il giudice riferirà ai più piccoli, tramite telefono, i passaggi da ripetere ai concorrenti. Samir viene affiancato da Anastasia: il loro dolce conquista con il rosa forte scelto per la spatolata superiore. Alla fine il piccolo pasticcere di Bormio riesce a conquistare l’ultimo posto nella finalissima, che andrà in onda questa sera alle 21.10 su Real Time. Sara A., Samir, Rachele e Antonio: chi sarà il miglior mini pasticcere d’Italia?

