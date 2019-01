Simona Izzo Vs Barbara d’Urso?/ Assente nel prossimo Grande Fratello risponde alle critiche: “Una mia scelta!”

Nei giorni scorsi si è parlato molto della presa di posizione di Simona Izzo sempre più assente nel salotto di Barbara d’Urso a favore di quello di Mara Venier tanto che si è addirittura fatta avanti l’ipotesi che tra le due amiche storiche ci sia un po’ di maretta. Tutto dovuto al prossimo Grande Fratello? Secondo gli ultimi rumors, infatti, sembra che la Izzo sia stata silurata dalla produzione e che non sarà presente nella prossima edizione del reality come opinionista, questo non farà altro che confermare i rumors sulla diatriba tra lei e la conduttrice napoletana? A smentire la cosa è la stessa Simona Izzo che, stuzzicata sull’argomento dal giornalista Alessio Poeta, ha deciso di rispondere a tono mettendo in chiaro che non sarà presente nella prossima edizione del programma ma che la decisione sia soprattutto sua e non di Barbara d’Urso che avrebbe deciso di estrometterla dalla sua corte dopo il suo avvicinamento a Mara Venier. Pubblicando un lungo video su Facebook, Simona Izzo ha pensato bene di rispondere a tono ad Alessio Poeta chiarendo la situazione e dichiarando: “Carissimo signor Poeta, ho letto sul web che lei dice che la d’Urso mi avrebbe rimbalzata. […] Lei attribuisce a Barbara questo rimbalzo, ma io non la chiamo perché lei è molto impegnata. Sottolineo però che nessuno mi ha chiesto di rifare il GF e nessuno mi ha telefonato. Quindi è un fake. Non è nei miei progetti , visto che io devo girare un film“.

LA RISPOSTA DI SIMONA IZZO E DI ALESSIO POETA

A quanto pare sembra quindi che la decisione di non partecipare sia dovuta proprio ad una scelta lavorativa della stessa Simona Izzo e poi continua: “Lei dice che siccome io avrei elogiato la Venier, allora non sarei più ammessa a corte. Non lo so… gli autori del GF sono persone che stimo. […] Purtroppo quando ho lavorato con Barbara ci siamo viste poco, io facevo l’opinionista e credo di aver dato un piccolo contributo. Anche se avevo poco spazio per parlare, vicino a me c’era l’esuberante Malgioglio. Faccia parlare Barbara, che è più educata di lei e trova le parole giuste e soprattutto non ha bisogno di qualcuno che le dia voce“. La replica di Alessio Poeta non si è fatta attendere e sempre sui social, a favore degli amanti del trash e delle liti, ha subito sottolineato il fatto che Simona Izzo gli dia del lei nonostante si conoscano bene e lui l’abbia intervista più volte e poi rilancia: “La capisco benissimo: le parole, se mal utilizzate, possono far male e possono essere anche molto pericolose, ma deve sapere che io non ho fatto altro che raccontare, in una Radio dove sono stato ospite, l’indiscrezione che ruota attorno alla sua prossima NON partecipazione al Grande Fratello di Barbara d’Urso […] la pregherei di non sfogare su di me, tutto il suo dispiacere. Ognuno è responsabile delle sue scelte e immagino che avrà avuto le sue buone motivazioni per andare altrove“.

