Stefano De Martino sul figlio Santiago: “Il mio guerriero”/ “Fare il padre è il mestiere migliore che ci sia”

Lunga intervista di Stefano De Martino a Storie Italiane, con il ballerino che ha parlato di lavoro, famiglia ma non solo. Ecco le sue parole sul figlio Santiago, nato dall’amore con Belen Rodriguez: «E’ lui il mio guerriero. Quando è nato Santiago avevo 23 anni ed è stato forte: nessuno ti insegna ad essere padre, è un mestiere che si impara sul campo, strada facendo. E’ sicuramente il mestiere migliore che ci sia». Prosegue De Martino, prossimo conduttore di Made in Sud: «Come ho seguito i suoi primi passi? Con tutto l’amore che ti nasce dal cuore da un giorno all’altro: c’è quella spinta che prima non avevi, cambiano le priorità e, errore su errore, impari. Se mi chiede attenzione? Passiamo tanto tempo assieme, ci vediamo più o meno tutti i giorni. Non bisogna dare tanto ai figli, ma dedicargli tanto tempo: ho un bel dialogo con mio figlio anche se è piccolo, un confronto quasi da adulti».

STEFANO DE MARTINO A STORIE ITALIANE

Prosegue sulla sua infanzia, parlando della madre: «Da piccolo ero già abbastanza vivace, mia madre mi ha smussato un po’ gli angoli. La prima volta che uscivo di casa per andare a una festa, mia madre mi ha ripetuto per un’ora di ringraziare e di farle fare bella figura. E’ insegnante, mi ha dato quell’educazione di cui ho fatto tesoro. E’ stata la madre del Sud: presente ma negli anni ha imparato a seguirmi a distanza». Una battuta su nonna Elisa: «Mia nonna ci sta guardando, è affezionatissima: lei è contenta di essere diventata bisnonna, lei vede la parte più pratica del mio lavoro, per lei è importante sapere che sto bene e che ho mangiato. Lei, come tutte le nonne, ogni volta che mi vede mi dice che sono ‘secco secco’».

