Striscia la Notizia vs Nino Frassica/ Video: “figura di mer*a, la battuta l’abbiamo usata prima di te”

Striscia la Notizia attacca Nino Frassica dopo la battuta pronunciata dall’attore nello show live di presentazione di Adrian, il cartone animato di Adriano Celentano. Il catone animato è presentato da uno spettacolo live a cui partecipa lo stesso Nino Frassica che, nella scorsa puntata, ha pronunciato la seguente battuta: “Sai cantare? No. Sai ballare? No. Sai recitare? No. Allora sei perfetta per la televisione”. Battuta che, a detta di Striscia la Notizia, sarebbe stata copiata da un loro servizio. Su Twitter, infatti, il tg satirico di Antonio Ricci ha pubblicato un video in cui Ezio Greggio commentava con le stesse parole Paris Hilton. Il video è accompagnato dal seguente commento: “Caro Nino Frassica, come puoi notare la stessa identica battuta l’abbiamo messa noi nel 2008, ben prima di te. Ma stai tranquillo, non ti mandiamo in onda nella rubrica “Figura di merda” perché ci sei troppo simpatico!”.

LA REPLICA DI NINO FRASSICA

Nino Frassica non ci sta e difende l’autenticità della propria battuta. Il botta e risposta tra l’attore e Striscia la Notizia avviene sui social e su Twitter, Nino Frassica rimanda al mittente l’accusa. “Tornando nel passato io nel 2011 ho fatto un programma radiofonico intitolato Meno male che c’è Radio2 con Simone Cristicchi dove già facevo questo sketch. Da un calcolo matematico forse il 2011 è più lontano del 2018. Non ho la calcolatrice, ma credo sia così. Come diceva Eduardo De Filippo sono solo canzonette” – fa sapere l’attore che poi aggiunge – “Quando uno copia su una persona si chiama plagio. Se uno copia su tutti si chiama ricerca. Quindi è meglio fare il ricercatore…”.

Caro @ninofrassicaoff , come puoi notare la stessa identica battuta l'abbiamo messa noi nel 2008, ben prima di te. Ma stai tranquillo, non ti mandiamo in onda nella rubrica "Figura di merda" perché ci sei troppo simpatico! #striscia #striscialanotizia #adrian #ninofrassica pic.twitter.com/ZiPMX3cjs4 — Striscia la notizia (@Striscia) 25 gennaio 2019





