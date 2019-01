Taylor Mega prima eliminata?/ Isola dei Famosi 2019: salta la strategia della naufraga, colpa della Marcuzzi

Taylor Mega è la vera, prima grande protagonista dell’Isola dei Famosi 2019. In una serata priva di colpi di scena, ad accendere la polemica è stato un video postato dalla bellissima influencer sui social prima della partenza per l’Honduras. L’ex fiamma di Flavio Briatore, nel salutare i fans, ha dato appuntamento a tutti tra 3 settimane: questo è il limite che si è data la Mega, sicura di non riuscire a resistere oltre. La spiegazione, però, ha fatto letteralmente infuriare non solo Alessia Marcuzzi che si è ritrovata a risolvere il primo caso, ma anche il pubblico che è pronto a mandarla a casa già la settimana prossima. L’atteggiamento di Taylor Mega, giudicato troppo presuntuoso, unito al video tirato in ballo dalla conduttrice, hanno fatto torcere il naso ai telespettatori che, sui social, si sono scagliati contro la star di Instagram. Anche gli altri naufraghi non hanno compreso il senso del messaggio di Taylor Mega, finita così al televoto con Demetra Hampton e Kaspar Capparoni. L’avventura di Taylor potrebbe dunque finire prima di due settimane. Sui social, infatti, gli utenti hanno promesso di rispedirla subito a casa: andrà davvero così?

TAYLOR MEGA ACCENDE LA POLEMICA: SOLO UNA STRATEGIA?

Taylor Mega è riuscita a far parlare di sè e a conquistare il giusto spazio nella prima puntata dell’Isola dei Famosi 2019. Il giorno dopo la diretta, tutti i titoli sono per l’influencer che, prima ancora di partire per l’Honduras, ha già annunciato l’addio. Nello studio e sul web, le parole della Mega hanno dato vita ad una vera e propria rivolta contro di ei che, tuttavia, secondo molti utenti, avrebbe ottenuto ciò che voleva. Contro di lei si sono scagliate anche Alba Parietti e Alda D’Eusanio: la prima l’ha definita “tonta” per essersi fatta “sgamare” alla prima puntata mentre la seconda “una persona scorretta” volendo utilizzare il programma solo per visibilità. Visibilità che Taylor Mega ha già ottenuto conquistando le prime pagine di tutti i siti di gossip e gran parte della prima puntata. Taylor, dunque, potrebbe pagare l’annunciato addio con l’eliminazione anche se il televoto potrebbe ribaltare tutto tenendola in Honduras per più tempo per alimentare nuove polemiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA