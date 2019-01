Tiberio Timperi, “Le donne mi amano”/ “Come seduttore però sono bello che andato”

Tiberio Timperi ha voluto smentire le voci che lo vogliono come un uomo difficile ai microfoni di Spy. Ha spiegato: “Non sono intrattabile come mi descrivono, ho solo un carattere forte ma sul lavoro non ho avuto problemi. Ho lavorato con diverse partner e ora con Francesca Fialdini e nessuna si è mai lamentata. Le donne mi amano, ma come seduttore sono bello che andato“. Tiberio conduce La Vita in diretta, riuscendo a conquistare un successo che il pubblico ribadisce sui social giorno dopo giorno, lui però si definisce “asocial”. Specifica sull’argomento: “Il web lo sopporto il minimo sindacale. È un’inutile necessità purtroppo nei nostri tempi”. Sicuramente il pubblico però continua a seguirlo tanto che le sue pagine sono molto seguite con continui commenti e anche tanti messaggi diretti. Una necessità di essere social che obbliga tantissimi vip ad essere sui social anche un po’ controvoglia.

Tiberio Timperi, “Le donne mi amano”: e sulla vita privata…

Tiberio Timperi si sbilancia sulla vita privata dopo aver ribadito come le donne lo amino. A Spy specifica: “Non è difficile mantenere la privacy anche in questi tempi. Basta solo avere un pensiero laterale. Non andare nei luoghi dove vanno tutti è un’indicazione importante. Poi, come seduttore però sono bello che andato. San Valentino per me è un giorno come un altro, serve solo per far vendere fiori e dolci. E poi esco meno, sono diventato davvero molto pigro“. Svela anche alcuni particolari sulla sua vita professionale: “Vorrei dirigere una radio. Vorrei evitare di arrivare a ottanta anni ed essere ancora in video. Spero di fermarmi prima. Vorrei dirigere una stazione pop con musica e approfondimenti, anche se è normale che ora si vada ancora avanti con la televisione”. Tiberio ha 54 anni, li ha compiuti nell’ottobre scorso, e ha ancora molto da dare alla nostra televisione dove è uno dei protagonisti più amati.

La polemica su Francesca Fialdini

Su Francesca Fialdini il conduttore Tiberio Timperi ha svelato l’ottimo rapporto che li lega dopo le polemiche dell’ultimo periodo. Di recente infatti Tiberio, poco prima dell’inizio de La Vita in Diretta, aveva fatto irruzione nel camerino della ragazza scattando una foto mentre questa si stava adoperando per gli ultimi ritocchi prima di salire sul palcoscenico. Coperta in parte dalla truccatrice Francesca era sdraiata mentre le facevano le sopracciglia. Una situazione che aveva portato a criticare e non poco Tiberio, considerato un po’ fuoriluogo con questa sua uscita, clicca qui per la foto. Invece il rapporto professionale tra i due è sicuramente splendido e va avanti con il rispetto reciproco. La sensazione è che si sia fatta solo una polemica eccessiva nei confronti di una situazione che alla fine può essere considerata superflua e non così scandalosa come qualcuno ha voluto dire.

