Uomini e Donne / Gemma Galgani ripensa a Giorgio Manetti: “Mi ha voluto bene davvero. Un signore” (Trono Over)

Anche la frequentazione con Rocco Fredella è giunta definitivamente al termine. Gemma Galgani continua la sua strada a Uomini e Donne con lo stesso obiettivo: quello di trovare un grande amore.E pensare che, solo pochi anni fa, la dama del trono Over sembrava finalmente aver realizzato il suo sogno. Il grande amore di Gemma rimane, infatti, Giorgio Manetti, che oggi non solo non è più parte dello show ma ha anche una nuova compagna. Qualcuno si chiede se Gemma pensi ancora a lui ma, stando alle parole della stessa dama, sembra ormai che per lei Giorgio sia soltanto un bel ricordo. D’altronde ha per lui bellissime parole: “Giorgio è sempre stato leale e fedele durante la nostra storia, e a suo modo mi ha voluto bene, un gran signore! – ammette al Magazine di Uomini e Donne – Di Giorgio ero innamorata e ho fatto mille tentativi per riconquistarlo.”

“GIORGIO E ROCCO? NON C’È PARAGONE!”: PARLA GEMMA

Lo spunto nasce anche da un paragone che, secondo Gemma Galgani, è impossibile fare ed è quello tra Giorgio Manetti e Rocco Fredella. “Di Rocco non ho mai detto di esserlo, mi piaceva e ne ero attratta, e quindi ho dato a lui e a me stessa, la possibilità di conoscerci meglio, nonostante gli indizi sfavorevoli. – ammette la dama del trono Over di Uomini e Donne, per poi aggiungere – Preferisco non avere il rimpianto di aver buttato all’aria una storia prima ancora che sia nata. E questa è una mia dinamica.” Se di Giorgio è quindi rimasto un bellissimo ricordo, non si può dire lo stesso per Rocco (così come per Paolo). Gemma, infatti, ritiene che entrambi l’abbiano presa in giro e usata soltanto per visibilità.

