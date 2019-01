Uomini e Donne/ Teresa Langella si sbilancia per Andrea, Ivan sempre più vicino a Natalia (Trono Classico)

La settimana di Uomini e Donne continua con la seconda parte del trono Classico. Ieri, nello studio di Canale 5, abbiamo assistito alla scelta (finta) di Lorenzo Riccardi. Uno scherzo che è costato davvero tanto al tronista, che ha fatto infuriare e piangere le sue due corteggiatrici. Oggi, però, si continua con il trono di Andrea Cerioli. Il tronista è uscito in esterna prima con Arianna, poi con Federica Spano. Von la prima c’è stato qualche scontro, poi però tutto si è sciolto in un nuovo bacio tra loro. In studio Federica vede tutto, poi però Maria De Filippi manda in onda la sua esterna. Anche qui i due chiacchierano e discutono, e scocca qualche bacio ma a stampo. In studio, come svelano le anticipazioni del vicolodellenews, Andrea spiegherà di non essersela sentita di baciare anche lei solo poche ore dopo aver incontrato e baciato Arianna. Tuttavia, non manca una nuova polemica con Federica, rea di non aver avuto alcuna reazione di fronte al bacio con Arianna.

TERESA SI SBILANCIA PER ANDREA?

Si continua, poi, con il trono di Ivan Gonzalez. Sonia Pattarino si è recata da lui dopo la puntata per chiarire un po’ la loro situazione, convenendo che qualcosa è cambiato. Lui ammette che, in effetti, ora c’è anche Natalia che gli piace molto. Si andrà avanti con il trono di Teresa Langella che è uscita con tutti e tre i suoi corteggiatori. Esterna in Spa, con avvicinamenti pericolosi, per Teresa e Kevin. Esterna tenera e conclusasi con un bacio tra Teresa e Antonio Moriconi. Infine, la tronista porta Andrea Dal Corso a zappare la terra, perché vuole vederlo “sporcarsi”. Andrea è a suo agio e sorprende Teresa che, alla fine, lo abbraccia con forza. In studio dirà che quell’abbraccio è stato più importante del bacio con Antonio.

