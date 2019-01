Valentina Rapisarda rinnega la storia con Andrea Cerioli/ Uomini e Donne: “Io riesco a camminare da sola…”

Valentina Rapisarda è fortemente indaffarata a rinnegare la sua passata storia d’amore con Andrea Cerioli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, proprio di recente ha risposto alle domande dei fan, confermando non solo di essere rimasta in pessimi rapporti con lui, ma anche di non avere alcuna intenzione di ricordarlo. Come ben rammenterete, l’ex tronista durante il suo primo percorso nel dating show, era uscito da solo senza scegliere nessuna delle due corteggiatrici rimaste per lui. Valentina, non perdendo la voglia di conoscerlo, è volata fino a Bologna per conquistare il suo cuore. E così, dopo essere andata fino a casa sua dalla Sicilia, la loro relazione d’amore è cominciata con tanto di trasferimento e convivenza. La storia è andata avanti per due anni, tra alti e bassi e numerose frecciatine tramite social. Dopo la partecipazione di Andrea a Temptation Island Vip, si è palesata la possibilità di un secondo trono e, proprio dopo questo, Valentina ha più volte ribadito quanto la loro passata relazione, fosse ormai un capitolo chiuso.

Valentina Rapisarda rinnega la sua storia con Andrea Cerioli

Valentina Rapisarda dopo aver specificato che la sua storia con Andrea Cerioli fosse un capitolo chiuso, è tornata inaspettatamente sull’argomento. “Hai un rimpianto riguardante la tua storia passata?”, ha domandato un utente della rete. La risposta dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata decisamente dura: “Quale storia passata? L’ultima vera storia d’amore risale al 2014. Adesso vivo il presente che è molto più bello del passato e non ho nulla da rimpiangere!”, ha scritto, evidenziando quanto la storia con il suo ex non sia rimasta nel suo cuore (e nemmeno nella sua testa a quanto pare…). Successivamente, ha anche confidato per quale motivo è rimasta a Bologna nonostante la fine della storia: “Perché IO riesco a camminare anche da sola… c’è voluto tempo per metabolizzare ma l’importante è capire cosa si vuole dalla vita… ed io ho voluto scommettere tutto su me stessa per darmi altri obiettivi. Un’altra chance!”.

