Vincitore Junior Bake Off 2019 / Chi è tra Antonio, Sara, Rachele e Samir? I pronostici

Junior Bake Off Italia 2019 è pronto per la grande finale. Il talent culinario che aggiudica il titolo di miglior pasticciere,andrà in onda alle 21.10 su Real Time (canale 31 del digitale; Sky 131 e 132; Tivùsat Canale 31). L’hashtag ufficiale della trasmissione è #JuniorBakeOff. I profili social per commentare la puntata sono quelli di Real Time (Facebook, Twitter, Instagram) e ulteriori info e clip si possono trovare sul sito ufficiale del canale. Le puntate si svolgono sotto il tendone di Villa Bagatti Valsecchi di Varedo, ambientato questa volta nella magica soffitta di Mary. A guidarli dietro i banconi di Junior Bake Off Italia c’è, come sempre, Katia Follesa che, con la sua simpatia, riesce sempre a strappare un sorriso ai piccoli pasticceri. Dando uno sguardo alla scorsa puntata ricordiamo che al primo posto è arrivata la palermitana Sara mentre seconda Rachele. Il Grembiule Blu del migliore della puntata è andato quindi a Sara. In finale troveremo anche Antonio, Rachele e Samir.

SARA CONQUISTERÀ LA VITTORIA DI JUNIOR BAKE OFF?

Mancano poche ore alla finale di Junior Bake Off Italia 2019 e la grande favorita sembra essere la siciliana Sara. Undici anni, durante tutte le puntate, ha conquistato con la sua e dolcezza ma soprattutto bravura i giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. Anche la piccola Rachele, quando ha assegnato le torte, ha dato nella scorsa puntata la “Foresta nera”, proprio perchè “Sara è la più brava”, ha detto ai giudici. Intanto, attraverso i social, i telespettatori continuano ad apprezzare tantissimo l’edizione dedicata ai più piccoli. Questi alcuni commenti: “Meglio i bambini degli adulti”. “Bravissimi”. “Dolcissimi”. “Fantastici”. Riguardo la scelta del grembiule blu, affidato a Sara, invece: “È bravissima ed è anche una bambina molto dolce ed educata”. “Brava mi e’ simpatica anche io la vedo come possibile vincitrice”. “Sara te lo meriti tutto e ti dona anche il blu!” Confermate quindi le impressioni che vogliono la siciliana Sara grande favorita per la vittoria finale.

