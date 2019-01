Viola Valentino / Esclusa dall’Isola dei Famosi 2019 a causa di Riccardo Fogli? “Non è il Papa!”

Tra i concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi c’è anche Riccardo Fogli, amatissimo cantante e membro dei Pooh. La sua presenza in Honduras ha già scatenato qualche gossip, tra i quali spicca quello secondo cui la possibile partecipazione della sia ex, Viola Valentino, sarebbe stata bloccata da un veto messo proprio da Riccardo Fogli che, quindi, non la vorrebbe in Honduras. Ma c’è del vero in questa indiscrezione o si tratta soltanto di malelingue? A chiarire la vicenda è proprio la Valentino alle pagine del settimanale Nuovo Tv. In merito al possibile veto messo da Fogli, la cantante dichiara: “Riccardo non è il Papa, non può precludere niente a nessuno, tanto meno a me! e aggiunge – E poi lo conosco bene e non sarebbe nel suo stile non permettermi di vivere una nuova avventura professionale.”

Viola Valentino su Riccardo Fogli: “Siamo due persone mature”

Per Viola Valentino, quella del possibile veto messo da Riccardo Fogli al fine di bloccare al sua partecipazione all’Isola dei Famosi è quindi un gossip non veritiero che, anzi, la fa arrabbiare. “Per me è una notizia falsa, non ho alcun dubbio. – ammette la Valentino – Si fonda su pettegolezzi di persone che si divertono a scrivere notizie non vere per attirare l’attenzione, cercando di suscitare la curiosità di altri, con quel pizzico di acidità e cattiveria che contraddistinguono gli esseri umani.” Così conclude sottolineando che “Io e Riccardo siamo due persone mature che non potrebbero mai abbassarsi a ripicche da bambini dell’asilo”. Ulteriori chiarimenti potrebbero arrivare nello studio di Pomeriggio 5 nel corso della puntata in onda oggi.

