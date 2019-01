40 CARATI/ Su Rete 4 il film con Sam Worthington (oggi, 26 gennaio 2019)

ALLA REGIA ASGER LETH

Nella prima serata di oggi, sabato 26 gennaio 2019, Rete 4 propone dalle 21.30 il film 40 carati. Realizzato negli Stati Uniti nel 2012, il titolo cinematografico è stato prodotto da Lorenzo di Bonaventura e Mark Vahradian, con la regia di Asger Leth. Quest’ultimo è danese ed è famoso per Ghosts of Cité Soleil e Olympia, oltre ad aver vinto un Premio DGA per il primo film documentario. Il cast annovera il performer australiano Sam Worthington, che ha raggiunto il picco della sua popolarità nel 2009 grazie al suo ruolo da protagonista nel kolossal Avatar. Viene affiancato da Elizabeth Banks, a sua volta conosciuta Wet Hot American Summer, Spider-Man, 40 anni vergine, Zack & Miri – Amore a… primo sesso, Una notte in giallo, The LEGO Movie e la serie di film Hunger Games. Sono presenti anche Jamie Bell, Anthony Mackie, Edward Burns, Ed Harris e Kyra Sedgwick. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

40 CARATI, LA TRAMA DEL FILM

La trama di 40 carati si apre con l’apparizione di Nick Cassidy, un ex poliziotto che è stato condannato a venticinque anni di carcere per un crimine mai commesso. È stato incastrato dal palazzinaro David Englander, che lo ha accusato di aver rubato un diamante di grandi dimensioni in realtà da lui posseduto e con il quale ha ottenuto lauti guadagni economici. Nick riesce in qualche modo a scappare in seguito al funerale di suo padre e viene ritrovato dopo un mese dalla polizia mentre sta tentando il suicidio sul cornicione di un hotel a Manhattan. La psicologa Lydia Mercer cerca di evitare che tutto ciò accada, ma nel frattempo il fratello di Nick vuole mettere a segno un colpo enorme, ossia rubare quel diamante ad Englander. Si viene a sapere che il tentato suicidio non è altro che una distrazione voluta per fare in modo che il furto venga portato a termine con successo.

