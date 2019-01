AL BANO/ Loredana Lecciso assente a 55 passi nel sole: “una sua scelta” (Verissimo)

Al Bano torna in tv dopo il grandissimo successo di critica e pubblico della prima puntata dello show evento “55 passi Nel Sole”. Il cantante di Cellino San Marco, infatti, è ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin a Verissimo dove sicuramente racconterà dello show, ma anche delle ex mogli Romina Power e Loredana Lecciso. Durante la prima puntata del programma, infatti, il pubblico ha notato come la grande assente sia stata proprio Loredana Lecciso. Sul palcoscenico, infatti, c’erano proprio tutti: da Cristel Carrisi nell’inedito ruolo di conduttrice della serata, Yuri Carrisi e Romina Carrisi Power. Stando a quanto pubblicato dal settimanale Spy, l’assenza di Loredana Lecciso sarebbe legata ad una esplicita richiesta di Romina Power che avrebbe firmato un contratto chiedendo la non presenza della Lecciso. Nessun divieto, invece, per Jasmine la figlia di diciotto anni del cantante. Ma dove sta la verità?

Al Bano parla dell’assenza di Loredana Lecciso

A chiarire subito il pettegolezzo ci ha pensato Al Bano Carrisi. Come riportato dal magazine di Pomeriggio Cinque, il cantante di Cellino San Marco ha smentito subito la notizia che dietro l’assenza della Lecciso ci fosse la richiesta della ex moglie Romina Power. Anzi il cantante ha precisato di aver invitato personalmente Loredana Lecciso alla festa dei 55 anni di carriera. Un invito rispedito al mittente, visto che la showgirl ha preferito non parteciparvi e farsi da parte per lasciare campo libero a Romina Power. Al di là delle continue diatribe mediatiche, fomentate dalla stampa di gossip, Al Bano sta vivendo un periodo molto sereno della sua vita. Non è legato sentimentalmente a nessuna delle due, anzi con entrambe è riuscito a ricostruire un rapporto sereno e rispettoso essendo state le donne più importanti della sua vita.

Il ricordo di Ylenia Carrisi

Uno dei momenti più emozionanti della prima puntata di “55 passi Nel Sole” è stato sicuramente il ricordo che Al Bano ha voluto fare alla figlia Ylenia Carrisi. Il cantante per l’occasione ha voluto ri-arrangiare la hit “Felicità” da dedicare alla figlia scomparsa misteriosa il 31 dicembre 1993. Dopo la lettura della poesia “I vostri figli”, Cristel comincia a leggere una lunga dedica: “Una casa grande fa un’ombra grande, una canzone allegra come Felicità con un altro arrangiamento può diventare struggente. A volte nella vita non ci rendiamo conto…”. Improvvisamente la figlia di Al Bano e Romina si blocca nel leggere quelle parole. Poi riprende a fatica proseguendo: “che quando viviamo un momenti potrebbe essere l’ultima volta. Ci sono delle immagini girate durante un viaggio negli Stati Uniti…”. L’emozione fa capolinea sul volto di Cristel che in lacrime si allontana dal palcoscenico. Un momento davvero commovente condiviso anche da papà Al Bano, dalla sorella Romina Junior che piange nel pubblico. Nonostante l’emozione, Cristel riesce a terminare la presentazione: “dove per l’ultima volta eravamo tutti insieme”. Partono poi le immagini di Ylenia prima del gran finale sulle note di Felicità.



