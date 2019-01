Amici 18 / Anticipazioni: Gianmarco lascia la scuola, un’altra possibilità per Marco e tante polemiche

Tutto è pronto per una nuova puntata dello speciale di Amici 18 che andrà in onda oggi, sabato 26 gennaio 2019, su Canale 5 a partire dalle 14.10. Tante sono le cose che accadranno in questa nuova puntata, così come tante sono state quelle viste in settimana dal pubblico di Real Time. I ragazzi hanno avviato una forte protesta con i professori a supporto di Marco Alimenti, eliminato (con riserva) da Timor Steffens. Oggi, la vicenda trova una svolta nella decisione di Timor. Prima però, come svelato dalle anticipazioni del vicolodellenews, non mancherà un’ulteriore polemica in studio da parte delle due fazioni di professori: quella schierata a favore della protesta dei ragazzi (Peparini e Celentano) e tutti gli altri. Una protesta che, tuttavia, ha iniziato a vacillare negli ultimi giorni, portando Tish e Rafael a tirarsene fuori.

LA PROVA DI MARCO ALIMENTI

Marco Alimenti farà il suo ritorno in studio oggi, nella nuova puntata di Amici 18. Il ballerino ha studiato tutta la settimana con la maestra Veronica Peparini e oggi si esibisce per Timor che, tuttavia, non cambia la sua idea. Nonostante ciò, decide che è giusto che non abbandoni così la sua ma abbia la possibilità di dimostrare le sue doti con una sfida che si terrà la prossima settimana. Arriva così il momento di una nuova sfida a squadre tra Sparta e Atene. La prima, tre prove su cinque, viene vinta da Sparta. Ad andare in sfida per Atene è allora Rafael, che riesce a conquistare la vittoria senza particolari difficoltà. Segue, allora, un’altra sfida a squadre.

SPARTA CONTRO ATENE, RIPARTE LA SFIDA

Sparta e Atene tornano a sfidarsi nella nuova puntata di Amici 18 in una seconda sfida a squadre, stavolta su due prove. La prima vede Tish contro Ahlana, la seconda, invece, Vincenzo contro la nuova ballerina Valentina (che entrerà nel corso della puntata, in quanto scelta dai casting di Timor). Entrambe vengono vinte da Sparta che, quindi, vince ancora. Atene ha allora designato Alvis per la sfida, ma è a questo punto che interviene Rudy Zerbi. Ha inizio una polemica che il prof di canto fa partire in virtù della protesta nata per Marco Alimenti. Secondo Zerbi, visto ciò che è stato fatto per lui, a questo punto la squadra dovrebbe unirsi anche in questo caso e non mandare Alvis in sfida ma andarci tutti.

LA PROVOCAZIONE DI ZERBI E LA DECISIONE DI SPARTA

Alla fine di una lunga discussione, Atene accetterà la proposta di Rudy Zerbi. Ma le sorprese nella nuova puntata di Amici 18 non finiscono qui. Sentitasi chiamata in causa, anche Sparta ritiene di dover far parte di questo insieme perché, come i ragazzi di Atene, ha partecipato alla protesta. Alla fine, seppur vincenti nella puntata di oggi, anche i ragazzi di Sparta vanno tutti i sfida. Infiene, non mancherà la sfida di Gianmarco, voluta da Timor, contro un altro ballerino di latino, Samuel. A vincere sarà proprio quest’ultimo, Gianmarco dovrà quindi abbandonare la scuola.



