AURORA RAMAZZOTTI/ Video auguri a mamma Michelle Hunziker: “stai perdendo colpi” (Verissimo)

Ci sarà anche Aurora Ramazzotti tra gli ospiti della puntata di sabato 26 gennaio 2019 di “Verissimo“, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è pronta a raccontarsi nel salotto televisivo tra vita privata e professionale. In questi giorni Aurora ha voluto fare una speciale dedica a mamma Michelle in occasione del suo 42esimo compleanno. Per l’occasione ha pubblicato un video su Instagram in cui rivolgendosi alla mamma le dice: “Ormai hai 42 anni, sei anziana, è chiaro a tutti che stai perdendo colpi”. Poi la ex inviata di “Vuoi Scommettere?” cambia tono e passa dall’ironia alla dolcezza facendo una vera e propria dedica d’amore: “Neanche per finta riesco a dirlo. Nessuno capisce come sia possibile che tu sia più figa adesso di quando avevi 20 anni, ma ti volevamo ringraziare comunque perché ci dai speranza, di poter essere più fighe a 40 anni che a 20”.

La dedica di compleanno di Aurora Ramazzotti a mamma Michelle Hunziker

Un rapporto speciale quello che lega Aurora Ramazzotti a Michelle Hunziker. Sono Mamma e figlia, ma anche sorelle. Cresciute insieme, Aurora e Michelle sono diventate l’una per l’altra un punto di riferimento importantissimo nella vita di entrambe. Per questo motivo in occasione del 42esimo compleanno di Michelle, festeggiato il 24 gennaio 2019, la piccola Aurora ha voluto fare gli auguri alla mamma in una maniera davvero speciale. “Io personalmente vorrei ringraziarti per la persona che sei tutti i giorni, perché io guardandoti mi sprono a fare sempre di meglio, perché sei la donna più amata d’Italia ma nessuno ti amerà mai quanto me” scrive Aurora che poi ritratta : “Ok forse Tommy, giusto lui. Concludo con una cosa un po’ scontata che però spesso ci dimentichiamo nella frenesia della vita, e cioè che dobbiamo valorizzare le nostre mamme perché ci hanno dato le cose più importanti, in assoluto, la vita e la famiglia. Tu mamma mi hai dato tanto di quell’amore che non so più dove metterlo ormai. E ti ringrazio tantissimo e ti faccio un sacco di auguri ti voglio un bene dell’anima”. Clicca qui per vedere il video dedica di Aurora Ramazzotti