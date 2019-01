Carmen Russo/ La morte di mamma Giuseppina: “Sono felice perché l’ho resa nonna” (Verissimo)

La showgirl ha perso la sua mamma Giuseppina Gherardini lo scorso sabato, lo ha annunciato su Instagram e ha deciso di raccontare il suo dolore al pubblico di Verissimo . “Sono una donna felice. Ho una bellissima storia d’amore, una figlia, un bel lavoro. Ma state vicini ai vostri genitori”, racconta Carmen Russo ripercorrendo con Silvia Toffanin alcuni momenti insieme alla sua mamma. Racconta di essere stata una figura molto importante per la sua vita, di averle insegnato tanti valori e felice per averla resa nonna. “E’ stata una seconda madre per Enzo Paolo e una nonna meravigliosa per Maria a cui abbiamo dovuto raccontare tutto”. Carmen Russo ricorda la mamma Giuseppina come una donna forte, indipendente che tra le tante cose è riuscita ad insegnarle a fare i tortellini, una tradizione che potrebbe tramandare alla sua piccolissima bambina Maria. (Agg. Camilla Catalano)

“Mi manchi mamma”

Carmen Russo torna in tv ospite della puntata di sabato 26 gennaio 2019 di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. La showgirl parlerà per la prima volta di un capitolo molto doloroso della sua vita: la scomparsa, molto recente, della sua adorata mamma Giuseppina Gherardini. Una perdita che ha scosso la vita della showgirl italiana che ha annunciato sui social la scomparsa dell’adorata mamma: “Cara mamma Giuseppina, Ci hai lasciato e sei volata in cielo, così abbiamo detto a Maria. Noi abbiamo il cuore a pezzi, non ci crediamo, non accettiamo l’idea che non potremo più vedere il tuo sorriso o sentire la tua voce”.

Il ricordo di Carmen Russo sulla mamma

Carmen Russo è a pezzi. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi con un lungo posto pubblicato sui social ha voluto condividere con tutti i suoi fan la notizia della morte della madre Giuseppina Gherardini. Una donna considerata una vera e propria icona nel suo paesello, che si è spenta sabato sera all’età di 88 anni a Villa Pineta. La showgirl è naturalmente sotto choc visto che la perdita di un genitore è sempre qualcosa di terribile da vivere ed affrontare. Scossa dal dolore, la Russo ha detto di avere il cuore a pezzi. Poi ha voluto raccontare alcuni lati inediti della sua infanzia, ma anche del padre venuto a mancare diversi anni fa: “Grazie mamma per avermi amato e cresciuto, grazie per i valori che mi hai trasmesso. Mi manchi mamma, ma so che Dio ti ha tra le sue braccia e io nel mio cuore. Ora sei con papà, la vostra mano posata sulla mia spalla rimarrà con me per sempre. Ti amiamo mamma Giuseppina, Carmen, Enzo Paolo e Maria”.

I messaggi di affetto dei fan

La notizia del lutto di Carmen Russo ha scosso i tantissimi fan dell’artista. Sui social, infatti, in tanti hanno voluto dedicare un attimo del loro tempo alla showgirl scrivendole messaggi di affetto e cordoglio. C’è chi scrive: “Condoglianze, mi spiace tantissimo un abbraccio forte a te” e chi ancora “So cosa provi ti sono vicina con un abbraccio”. Poi c’è anche chi ha un dolce pensiero per la piccola Maria, la figlia di Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi: “Vi abbraccio forte e vi sono vicina in questo momento di immenso dolore… un bacio alla piccola Maria” e chi ancora le scrive: “Cara Carmen posso immaginare il tuo dolore ..nn si è mai preparati e pronti a perdere i propri cari e sopratutto una MAMMA, ti abbraccio forte”. Parole di affetto che avranno fatto sicuramente bene alla showgirl durante questi giorni terribili.



