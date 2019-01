C’è posta per te 2019/ Le storie in diretta: Marco Bocci, Giulia Michelini e Gerry Scotti (oggi, 26 gennaio)

Grande attesa per la terza puntata di C’è posta per te, in onda oggi, sabato 26 gennaio, in prima serata su canale 5. Dopo aver vinto la sfida degli ascolti anche la settimana scorsa incollando davanti ai teleschermi 5.173.000 spettatori pari al 27.35% di share contro 3.520.000 spettatori pari al 18.45% di share di Ora o mai più, la trasmissione di Raiuno condotta da Amadeus, Maria De Filippi è pronta a far emozionare nuovamente il suo pubblico. Tra le storie della seconda puntata, quelle che hanno maggiormente colpito il pubblico sono state quelle di Denise e Deborah, la coppia lesbica che ha cercato un riavvicinamento con i genitori della prima e quella di Annamaria che ha fatto una sorpresa al genero Nino dopo la morte della figlia facendogli incontrare i suoi idoli, i calciatori della Juventus Chiellini, Barzagli e Bonucci. Quale storie, invece, animeranno la puntata di questa sera? E chi saranno gli ospiti? Andiamo a scoprirlo insieme.

C’È POSTA PER TE: GLI OSPITI

Come ogni settimana, anche nel terzo appuntamento di C’è posta per te, Maria De Filippi regalerà un momento speciale a due persone che riceveranno un regalo da un parente che, attraverso la presenza di un personaggio famoso, ricambierà l’amore ricevuto negli anni. Chi saranno, dunque, gli ospiti del programma del sabato sera più amato del pubblico in questo 26 gennaio? Il primo sarà uno dei conduttori più amati dai telespettatori, re del game show ovvero Gerry Scotti che, sicuramente, non riuscirà a trattenere la sua emozione nell’ascoltare la storia di cui sarà protagonista. Sarà, poi, la volta di due degli attori più seguiti e ammirati degli ultimi anni ovvero Marco Bocci e Giulia Michelini che, dopo aver fatto coppia per anni sul set di Squadra antimafia, si ricongiungono per il pubblico di C’è posta per te.

LE STORIE

Non solo sorprese nel nuovo appuntamento di C’è posta per te, ma anche storie di ricongiungimenti, storie d’amore in crisi e rapporti incrinati. Merito del successo del programma di Maria De Filippi va alle storie di persone normali che, ogni anno, chiedono l’aiuto della redazione di C’è posta per te per dare una svolta alla propria vita. Ci sono genitori che cercano di riallacciare i rapporti con i figli e viceversa; fidanzati e fidanzate che, dopo un tradimento, cercano di recuperare una storia in cui credevano e storie di famiglie in cui non mancano incomprensioni. Spazio, però, anche alle storie più divertenti con persone adulte che arrivano nello studio di Maria De Filippi per ritrovare un vecchio amore.

I PROTAGONISTI DE 26 GENNAIO

Tra le storie di questa sera ci sarà quella di un padre che chiederà perdono ai figli dopo anni di assenza. Nel video di anticipazione pubblicato dalla pagina ufficiale di C’è posta per te, la pace appare molto lontana. “Io non lo perdonerò mai, ma non perché ha fatto del male a me, perché ha fatto del male a mia madre e io questo non glielo perdonerò mai!“, dice uno dei tre figli. Maria De Filippi riuscirà a salvare il rapporto convincendo i tre ragazzi ad aprire la busta?Ci sarà, poi, una mamma che chiederà perdono alle figlie dopo essersi allontanata da oro in seguito alla fine del suo matrimonio. Tante storie, dunque, quelle che racconterà Maria De Filippi sperando in un lieto fine per tutti.



