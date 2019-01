Chi è la scelta di Teresa Langella?/ Andrea Dal Corso o Antonio Moriconi, sui social… (Uomini e donne)

Si torna a registrazione Uomini e donne e, in particolare, il trono classico, sarà anche la volta della scelta di Teresa Langella? La bella napoletana ha già annunciato di essere pronta per la sua scelta ma è vero anche che non si terrà in studio e quindi non a favore di pubblico ma in una bella villa mostrata nei primi promo della “fase” serale. Sembra infatti che i momenti clou dei troni di Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella e Ivan Gonzalez, andranno in scena proprio nel prime time di Canale 5 da metà febbraio. Non c’è ancora una data ufficiale, anche se si parla del 15, ma quello che è certo è che la prima dovrebbe essere proprio Teresa che dovrà portare a casa uno tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. I due in questi mesi si sono dati molto da fare ma sicuramente l’ex tentatore di Temptation Island è partito in svantaggio in confronto agli altri corteggiatori, avrà avuto il modo di recuperare?

ANDREA DAL CORSO O ANTONIO MORICONI?

Chi è la scelta di Teresa Langella? Per molti sembra che proprio Andrea Dal Corso possa essere il prescelto soprattutto alla luce dei loro ultimi avvicinamenti e dal fatto che la napoletana ha avuto un po’ paura a lasciarsi andare con lui. Se l’ex tentatore rappresenta il “rischio” e una vita che non è molto consona alla tronista, non si può dire lo stesso di Antonio che la fa sentire protetta e amata. Cosa sceglierà di seguire Teresa alla fine? Intanto, i due corteggiatori hanno fatto dei strano movimenti social e mentre Andrea Dal Corso sembra essere sparito nel nulla mentre Antonio si è mostrato in tenuta da sci. Si è già tenuta la registrazione in villa che precede quella del castello oppure no? Lo scopriremo solo pomeriggio quando, durante la registrazione, saranno rivelati i primi indizi.

