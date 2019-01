Davide De Marins/ Video, duetto con Fausto Leali e si piazza al 4° in classifica (Ora o mai più 2019)

Davide De Marinis è forse fra i concorrenti più in vista di Ora o mai più 2019, almeno a giudicare dalla prima puntata. Ha cavalcato le classifiche estive degli anni Novanta con il suo indimenticabile tormentone Troppo Bella e ora vuole riprendersi una rivincita. La depressione e le cattive scelte di allora lo hanno reso infatti un fantasma della musica italiana, ma la sua popolarità non si è mai spenta. Lo abbiamo potuto notare infatti già durante la prima puntata, quando la sua performance iniziale con il suo cavallo di battaglia si traduce in una festa sia per i giudici che per il pubblico presente in studio. Scopriamo inoltre che oggi ha ripreso quota anche in campo amoroso, visto che la separazione dalla moglie non gli ha impedito di conoscere una nuova compagna. Timidissima, Rosa è stata chiamata anche in pista per parlare del loro rapporto. L’emozione però le ha impedito di esporsi troppo, ma nessun problema: le parole di lode di Davide nei suoi confronti sono state sufficienti.

Video: Davide De Marinis e il duetto con Fausto Leali

Il coach di Ora o mai più 2019 assegnato a Davide De Marinis è Fausto Leali. La voce più potente della musica italiana, scura e di una potenza che ancora oggi può far tremare i palcoscenici del nostro Paese. I due si sono esibiti con Io amo, una delle hit più celebri del giudice, anche per via di quel quarto posto conquistato nell’87 al Festival di Sanremo. Impossibile non notare la forte differenza di timbro fra Leali ed il suo allievo durante il duetto e non c’erano troppi dubbi su questo. De Marinis però si è distinto al meglio, riuscendo a dare una sua personale versione al brano. Anche se è stato evidente vederlo in difficoltà, come ha notato Toto Cutugno durante il commento. L’impegno è stato tale da permettere al giudice di assegnargli uno dei pochi 10 della prima puntata. Complimenti a non finire anche per Leali, che di certo è emerso con maggior forza durante il duetto e che forse ha permesso al suo allievo di ottenere un voto maggiore del previsto. Grazie al voto dei giudici, Davide centra un 61 che gli permette di ottenere un secondo posto della classifica parziale. Meno vincente invece la sua esibizione agli occhi del pubblico, visto che il televoto lo vede crollare fino al penultimo posto. Per fortuna però il risultato finale è di un 10 che riporta in alto il concorrente, fino al quarto posto. Clicca qui per vedere il duetto di Fausto Leali e Davide De Marinis.

Al quarto posto in classifica con Barbara Cola

Davide De Marinis avrà molto da fare a Ora o mai più 2019, soprattutto per riuscire a sconfiggere la tripletta di rivali da tenere sotto controllo. Il concorrente è riuscito a esibirsi fra gli ultimi durante la prima puntata e per questo motivo possiamo dare per scontato che i giudici non siano stati di manica larga, come accaduto invece durante la prima fase della competizione. Certo ha potuto sfruttare al meglio la celebrità di Fausto Leali, un coach difficile da raggiungere. La particolarità della voce del giudice potrebbe permettere però a Davide di mettere in luce le sue qualità vocali, magari sfruttando proprio questa grande differenza fra le loro due tonalità. Leali tra l’altro si aspetta molto da lui ed il baratro potrebbe essere dietro l’angolo, visto che il pubblico sembra già orientato verso i concorrenti più popolari del talent show, come Annalisa Minetti e Paolo Vallesi.



