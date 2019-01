Fabrizio Corona e Ilary Blasi/ “Ecco come è diventata famosa, a 16 anni si presentò da me per un provino”

E’ di nuovo scontro fra Fabrizio Corona e Ilary Blasi. I due non si amano, è risaputo, e soltanto pochi settimane fa hanno dato vita ad un battibecco decisamente acceso in diretta tv, durante una puntata del Grande Fratello Vip. In occasione di quella famosa querelle, l’ex re dei paparazzi si rivolse alla conduttrice dicendole: «Ricordati cosa facevi tu a 16 anni, ricordati da dove vieni. Non è perché hai sposato un calciatore e sei lì pensi di essere migliore degli altri». A cosa si riferiva Fabrizio? Dopo mesi di dubbi lo stesso lo ha svelato nella sua biografia ‘Non Mi Avete Fatto Niente’, messa in commercio negli scorsi giorni. Corona racconta il primo incontro con la Blasi: «Lei era minorenne – scrive Corona nel suo libro – quando è entrata per la prima volta nel mio ufficio. Ricordo quel giorno, si fa avanti una signora e mi dice: ‘Mi fija vò diventà famosa, si chiama Ilary’».

FABRIZIO CORONA “LA BLASI E’ DIVENTATA FAMOSA COSì…”

Fabrizio viene sorpreso dalla bellezza dell’allora giovanissima Blasi: «Era bella – racconta – naturale, non rifatta, al contrario di molte altre ragazze e quella era la sua forza. Mi lascia il suo book e io le rispondo che le avremmo fatto sapere». Poco dopo si presentò la giusta occasione, il nuovo quiz di Canale 5 Passaporola: «Secondo Lele (Mora ndr) lei era perfetta per fare la letterina. Così la chiamiamo per chiederle se vuole fare il provino e lei (che era appena diventata maggiorenne) accetta subito». Ma i gossip sulla Blasi non sono ancora finiti, visto che Corona ha svelato anche due flirt avuti dall’attuale compagna di Totti, ai tempi in cui frequentava Milano, all’inizio della sua lunga carriera: «Lei viene a Milano e inizia a frequentare il mio giro – prosegue Fabrizio – la prima sera che usciamo ha una storia di sesso con un mio caro amico. Lui però è un farfallone, non promette storie serie e allora in pochi giorni Ilary si innamora di un altro mio amico, Sean Brocca, uno dei ragazzi più belli di Milano». Dopo aver passato il provino e divenuta ufficialmente una letterina, Ilary conosce Totti, e da quel giorno non si sono mai lasciati.

