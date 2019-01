Fatima Ali è morta di Sarcoma di Ewing/ La concorrente di Top Chef spenta dal cancro a 29 anni

Fatima Ali è morta. Alla fine la chef che ha preso parte a Top Chef 15 facendo notare per la sua bravura e il suo sorriso, non è riuscita a vincere la sua battaglia più dura quella contro una rara forma di cancro alle ossa che l’ha strappata via alla sua vita a soli 29 anni. Il Sarcoma di Ewing può interessare il tessuto osseo e in casi più rari le parti molli e spesso arriva in giovane età mentre per Fatima Ali la diagnosi è arrivata nel 2017 e lei stessa ha annunciato “le cellule tumorali che i miei medici ritengono siano svanite sono tornate con una vendetta all’anca e al femore”. A dare la triste notizia ad EW è stato un rappresenta di Bravo che ha rivelato che Fatima Ali ha perso la sua battaglia contro il cancro: “I nostri pensieri sono con la sua famiglia e gli amici in questo momento. La gente non solo si innamorò della sua cucina, ma si innamorò della sua personalità e del suo cuore. Speriamo che i bei ricordi condivisi con lei offrano conforto a tutti quelli che l’hanno conosciuta e amata”.

I MESSAGGI DI CORDOGLIO

Molto spesso Fatima Ali raccontava della sua malattia sui social e proprio a metà gennaio aveva subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore e al suo fianco si era schierati anche i suoi colleghi e, in particolare, la padrona di casa di Top Chef Padma Lakshmi. Proprio ad inizio di questo mese, la Ali aveva scritto sui social: “Sono malata e sfortunatamente sto peggiorando. In questo momento tutto ciò di cui ho bisogno sono le preghiere; preghiere che sono semplici. Vi ringrazio un milione di volte per quando mi avete dato gioia. Cercherò di mantenere tutti aggiornati il ​​meglio che posso”. In queste ore i colleghi tutti si stanno stringendo intorno alla sua famiglia lasciandosi andare a messaggi di cordoglio sui social.



