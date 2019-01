FAUSTO LEALI/ Video, Davide De Marinis, “ritrovarlo qui è come ritrovare mio padre” (Ora o mai più 2019)

Fausto Leali è il coach che a Ora o mai più 2019 affianca Davide De Marinis, cantante che negli anni duemila ha conquistato il successo grazie al brano “Troppo bella”. Nella prima puntata trasmessa lo scorso sabato sera i due protagonisti hanno avuto occasione di duettare per la prima volta insieme, ottenendo un risultato più che positivo, che ha scatenato l’entusiasmo del parterre. L’esito della performance, però, non era così scontato, un po’ per il brano prescelto, il capolavoro di Leali dal titolo “Io amo”, un po’ perché il concorrente si è ritrovato a duettare – e a confrontarsi – con uno dei mostri sacri della musica italiana. I giudici nel nel parterre, erano infatti certi che qualcosa sarebbe andato storto e che De Marinis non sarebbe riuscito a tenere testa al suo coach; poi, però, in vista del risultato più che soddisfacente si sono dovuti ricredere e il duo ha totalizzato un punteggio di ben 61 punti conquistando il quarto posto in classifica.

TOTO CUTUGNO: “FAUSTO LEALI? LA VOCE PIÙ BELLA CHE ABBIAMO IN ITALIA”

Con la sua esibizione sulle note di Io amo e in coppia con Davide De Marinis, Fausto Leali ha conquistato il parterre di Ora o mai più 2: molti suoi colleghi hanno infatti elogiato la sua voce, certi che il suo timbro, unico e inimitabile, sia la punta di diamante della musica italiana. Ad aprire la lunga lista delle lodi il commento di Toto Cutugno, secondo il quale “quel signore lì (…) per me è la più bella voce che abbiamo in Italia”. Per il cantautore, infatti, cantare “vicino a un leone come Fausto è difficile emergere”, parole condivise anche da Marcella Bella, secondo la quale De Marinis ha “avuto coraggio perché cantare con un leone vicino non è facile”. A tessere le lodi del coach anche Red Canzian, per il quale Leali, che “in gola ha la carta vetrata (…) quando ingrana a cantare stende qualsiasi voce”; per questo motivo lo ha definito “fantastico”, anche se il merito va al suo concorrente che “ha retto la valanga di decibel che gli sono arrivati addosso”.

DE MARINIS: “RITROVARLO È COME RITROVARE MIO PADRE”

“È stata una bellissima sorpresa incontrare Davide De Marinis“. A parlare è Fausto Leali, che a Ora o mai più 2 ha la possibilità di seguire un artista che da bambino frequentava la sua casa. “Trovarlo qui è stato una grandissima emozione”, ha confermato il cantautore, che in passato è stato un grande amico del padre di De Marinis. Leali ha poi ricordato quando il suo protetto, all’età di 5 o 6 anni, si entusiasmava nel vedere “tutta la sala musica con pianoforte, chitarra e tamburi”. Ma grande è stata l’emozione manifestata dal concorrente, per il quale “ritrovarlo a ora o mai più è un po’ come ritrovare anche un pezzetto di mio papà”; quegli incontri, ha confermato poi De Marinis, hanno ispirato tutta la sua vita: “Credo che una delle persone che mi ha stimolato a fare musica, a cantare, è stato il fatto di venire a casa tua, di vedere i tuoi strumenti”.





