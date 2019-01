Francesco chiede scusa ai tre figli a C’è Posta per te / Video: “Ci ha abbandonati da piccoli” poi la sorpresa

La seconda storia di questo nuovo appuntamento di C’è Posta per te vede l’arrivo in studio di Francesco e Antonio. Loro sono due fratelli che hanno però avuto un futuro molto diverso. In particolare, Francesco ha raccontato a Maria De Filippi la sua storia: “Siamo nati dallo stesso padre e madre, abbiamo avuto la stessa educazione. Ma mio fratello Antonio ha un lavoro sicuro, è un bravo marito e padre io, a differenza sua, vivo in un roulotte, non ho luce, acqua e mi faccio aiutare dalla caritas.” e spiega le motivazioni “Anch’io avevo moglie, casa e figli. Ho perso tutto perché mi sono innamorato di una donna mentre ero già sposato da 10 anni. Per 8 mesi ho avuto una storia extra coniugale con questa donna; decido di scappare con lei, abbandonando tutti”. Oggi, Antonio, chiede l’aiuto di Maria e del programma per chiedere scusa ai suoi tre figli: Michele, Salvatore e Antonio.

SALVATORE E MICHELE APRONO LA BUSTA A FRANCESCO, ANTONIO VA VIA

“Nonostante io abbia fatto tanti errori non vi ho mai dimenticato. Non sono stato un grande padre, ho sbagliato tanto ma io non vi ho mai dimenticato. Perdonatemi se vi ho fatto del male.” Esordisce così Francesco quando si apre la busta e i suoi figli scoprono la sua presenza dall’altra parte. A fargli da spalla c’è Antonio, che cerca di far capire ai suoi nipoti che più di tutti capisce gli errori del loro papà che, oggi, vorrebbe soltanto poterli abbracciare e sentirli. Se Michele e Salvatore, fratelli gemelli, sembrano essere più propensi al riabbracciare il loro papà, Antonio è categorico. “Io non potrò mai perdonarlo, ma non per me ma per il male che ha fatto a mia madre. Ho troppi ricordi brutti” ammette il ragazzo. I figli vogliono che lui lasci la vita che fa e torni a lavorare e a casa dello zio, lui, alla fine, promette: “Ora che vi ho visto dico di sì”. L’unico a non accettare di vederlo è però Antonio: “Nella mia vita non c’è mai stato e non ci sarà. Non mi hai mai dato affetto, non so neanche cosa sia la parola papà”.



