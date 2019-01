GERRY SCOTTI/ “Prima o poi avvierò con mio figlio Edoardo una casa di produzione”

Dopo il grandissimo successo di “Chi vuol essere milionario” e “Caduta Libera”, Gerry Scotti torna in tv come ospite di due programmi molto amati e seguiti dal pubblico. Lo zio Gerry, infatti, sarà ospite sabato 26 gennaio sia del rotocalco televisivo di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, che a C’è posta per te di Maria De Filippi. Il conduttore televisivo recentemente, durante un’intervista rilasciata a La Stampa, ha parlato di alcuni colleghi che superata una certa età si lamentano del fatto che non sono più chiamati a lavorare nel mondo della tv: “Provo imbarazzo per alcuni ‘grandi della tv’ che si lamentano, magari passati gli ottanta anni, perché ‘non li fanno lavorare’. Sono frasi che spero non dirò mai. Non accorgersi che il ‘tempo è finito’ è un peccato grave”.

Gerry Scotti, progetti per il futuro

Gerry Scotti ha poi parlato anche dei progetti futuri che riguarderanno sempre il mondo dello spettacolo e della televisione. Nello specifico lo zio Gerry è interessato a coinvolgere anche il figlio Edoardo Scotti considerando le sue ultime dichiarazioni: “Prima o poi avvierò con mio figlio e alcuni collaboratori una casa di produzione per realizzare contenuti per la tv. Credo sia il modo giusto per dare la svolta a una carriera che sinceramente mi ha dato tantissimo”. Non solo Scotti ha anche raccontato alcuni dei momenti più difficili della sua vita dal punto di vista sentimentale. In particolare lo zio Gerry si è soffermato sul divorzio dalla moglie e sulla sua morte. Un periodo davvero difficile della sua vita da cui è riuscito a venirne fuori grazie soprattutto al lavoro. Durante quegli anni era al timone di “Passaparola” e poco dopo di una delle prime edizioni di “Chi vuol essere milionario?”. Il conduttore ha inoltre raccontato una cosa di cui non va molto fiero: di non essere riuscito nel tempo ad instaurare un rapporto con la ex moglie. Oggi nella sua vita privata c’è una nuova donna di cui è follemente innamorato.

Lo strano anello al dito

Ospite di Radio Deejay, Gerry Scotti è stato protagonista di una lunghissima chiacchierata con Linus e Nicola Savino. Durante l’intervista ha raccontato l’ultima puntata del game show “Chi vuole essere milionario?” e di come il concorrente abbia sbagliato una domanda in apparenza semplice da rispondere. Non solo, il conduttore ha poi postato su Instagram una foto con tanto di anello al dito. Attenzione nessuna fede, ma semplicemente un anello di Radio Deejay che simboleggia il grande amore del conduttore televisivo per la radio e in particolare Radio Deejay. Non solo, lo zio Gerry ha anche rivelato uno dei suoi sogni nel cassetto: visitare la città di Detroit in America.



