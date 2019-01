Gianmarco vs Samuel Santarelli/ Video, grande sfida con l’incognita Alessandra Celentano (Amici 2019)

Alla fine Gianmarco aveva ragione. Lo studente di Amici 2019 ha avuto per tutta la settimana il forte timore di non riuscire a superare la sfida contro Samuel Santarelli. Il ballerino purtroppo non è riuscito a portare a casa un punto, lasciando un punto interrogativo su quanto potrebbe succedere nella scuola. Da non dimenticare quanto accaduto in passato fra Alessandra Celentano e Gianmarco, motivo per cui la professoressa potrebbe scendere in campo per dire la sua. Gianmarco si allontana di molto da quanto accaduto a Marco Alimenti in questo periodo, ma il risultato della sfida rappresenta comunque una sconfitta per chi si è schierato dalla parte dei ragazzi. Il polverone sollevato dalla protesta e dalle risposte decisive di Timor Steffens, potrebbe risollevarsi ancora una volta di fronte alla difficile sfida di Gianmarco.

Gianmarco vs Samuel Santarelli, Amici 2019: una settimana molto impegnativa

Gianmarco ce l’ha messa davvero tutta in quest’ultima settimana ad Amici 2019. A quanto pare i suoi ultimi giorni all’interno della scuola, dato che le anticipazioni sulla puntata di oggi rivelano esiti nefasti per il ballerino. Si è dato da fare ed ha combattuto con tutte le sue forze, ma qualcosa ad un certo punto gli ha fatto temere il peggio. Durante le prove, Gianmarco ha tirato fuori ancora una volta il discorso sulla protesta, anche se si è spesso dichiarato fiducioso di poter battere qualsiasi rivale. Una sicurezza tuttavia minacciata da altrettanti dubbi, che in ultima istanza si sono rivelati reali. Samuel Santarelli ha avuto la meglio contro di lui, dimostrando quelle qualità che hanno fatto tremare il suo sfidante ancora prima dello scontro. Anche l’incoraggiamento ricevuto da Francesca Tocca non ha avuto il suo effetto su Gianmarco, che stanco di dover trattenere il forte nervosismo, ha aperto qualche rubinetto e dimostrato di non essere affatto tranquillo. Clicca qui per vedere il video di Giamarco ad Amici 2019.

