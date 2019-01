Giordana Angi/ Dalle lacrime in sala prove alla sfida inediti con Alberto Urso: “Ho paura che…” (Amici 2019)

Amici 2019 torna in onda oggi con una nuova puntata in cui, dopo quello che è successo, ci sarà poco spazio per il ballo e il canto e molto per le polemiche. Anche Giordana Angi, capitano della squadra che più ha perso nella storia di Amici (o quasi), è scesa in campo per la difesa che lei e i compagni hanno chiamato il diritto allo studio. Questo, però, non l’ha tenuta lontano dal lavoro in sala con i professori ed è stato proprio durante la preparazione dei brani di sabato che è successo qualcosa di strano e molto tenero. Chi ha seguito la cantante sin dal suo arrivo nella scuola conosce molto la sua vita personale. Conosce il suo orientamento sessuale e il difficile rapporto con il padre e tutto questo non sempre traspare nelle sue esibizioni e i suoi coach glielo fanno notare spesso. Ma qual è il problema della cantante?

LA COMMOZIONE DI GIORDANA IN SALA PROVE

A quanto pare Giordana Angi ha paura, paura di lasciarsi andare e paura che tutti possano leggerle dentro. Ad Amici 2019 sta molto spingendo su questo punto e proprio nei giorni scorsi, in sala, si è lasciata andare ad un momento di commozione. Dopo aver provato il suo brano, Giordana era visibilmente toccata tanto che ha subito commentato: “A volte vorrei avere un paio di occhiali, sono proprio nuda, ho paura che mi leggano dentro”. La coach, non contenta, ha spinto la cantante a cantare abbracciata, stringendosi forte e a mollare la presa solo quando lo sentirà davvero. L’emozione c’è stata, lei è rimasta piacevolmente colpita dalla sua esibizione e la stessa Giordana si è commossa: “E’ stato davvero forte” e a stento ha trattenuto le lacrime. Il momento è stato bello e i fan della cantante hanno apprezzato, questo le servirà per lasciarsi andare un po’ e superare questo muro che ogni tanto alza? Clicca qui per vedere il video del momento.

LA GARA DEGLI INEDITI CON ALBERTO URSO

Nonostante le polemiche e l’autogestione dei ragazzi di Amici 2019, Giordana Angi ha continuato a studiare ma, soprattutto, la gara degli inediti è andata avanti tanto che in settimana sono stati molti gli scontri andati in scena. Tra questi c’è anche quello tra Giordana e Alberto Urso. Quest’ultimo ha portato sul palco del talent la canzone dal titolo “Indispensabile” mentre dall’altra parte, Giordana ha cantato “Casa”. Sono questi i brani che in questa settimana si sono scontrati, tra gli altri, ma solo oggi pomeriggio, nella nuova puntata di Amici 2019 scopriremo chi dei due ha vinto portando a casa la vittoria. Grazie al sito ufficiale di Maria De Filippi, WittyTv, è possibile ascoltare i due brani inediti dei due cantanti e assistere alla gara degli inediti cercando di capire chi la spunterà. Clicca qui per vedere il video.



