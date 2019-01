GIUSEPPINA GHERARDINI, MAMMA DI CARMEN RUSSO/ “Grazie mamma per avermi amato e cresciuto” (Verissimo)

E’ morta la mamma di Carmen Russo. La showgirl, ospita della puntata di sabato 26 gennaio 2019 di Verissimo, è pronta a raccontare il grandissimo dolore della perdita della propria mamma. Giuseppina Gherardini, questo il nome della mamma di Carmen Russo, se ne è andata sabato sera all’età di 88 anni a Villa Pineta. I funerali si sono svolti lunedì scorso a Pieve di Renno, dinanzi alla showgirl, il marito Enzo Paolo, la figlia Maria e tutti i familiari. Subito dopo la funzione, la salma di mamma Giuseppina è stata portata presso l’Ara crematoria di Modena. La donna era considerata una vera e proprio icona di Renno, piccolo paese dell’Emilia Romagna, per via del suo carattere grintoso e sempre positivo. Ad 88 anni la donna guidava ancora l’auto, si occupava della vigna, ma anche di un piccolo orto e di varie piante da frutta.

Morta la mamma di Carmen Russo

Giuseppina Gherardini era una grandissima appassionata di marmellate. Durante la sua vita ha lavorato per circa 40 anni come cassiera presso il cinema di Genova. Poi una volta andata in pensione, si è trasferita a Roma col marito. Successivamente la decisione di passare la vecchiaia a Renno, il paese natale del padre di Carmen. La showgirl ha sempre parlato di mamma Giuseppina con parole dolcissime e di grande affetto. Anche nel momento dell’ultimo saluto, Carmen Russo ha voluto ricordarla nel migliore dei modi scrivendo un lunghissimo post sui social: “Cara mamma ci hai lasciato e sei volata in cielo: così abbiamo detto a Maria. Abbiamo il cuore a pezzi: non ci crediamo, non accettiamo l’idea che non potremo più vedere il tuo sorriso o sentire la tua voce. Grazie per avermi amato e cresciuto, grazie per i valori che mi hai trasmesso. Mi manchi mamma, ma so che Dio ti ha tra le sue braccia e io nel mio cuore”.

Le parole di Carmen Russo per la mamma

Non solo, Carmen Russo ha raccontato di avere il cuore a pezzi e di non credere all’idea di non poter mai più rivedere il sorriso di mamma Giuseppina. Una donna che ha insegnato tanto alla showgirl permettendole di diventare la donna che è oggi. Ecco i lunghi ringraziamenti che Carmen ha scritto all’adorata mamma: “Grazie mamma per avermi amato e cresciuto, grazie per i valori che mi hai trasmesso. Mi manchi mamma, ma so che Dio ti ha tra le sue braccia e io nel mio cuore. Ora sei con papà, la vostra mano posata sulla mia spalla rimarrà con me per sempre. Ti amiamo mamma Giuseppina, Carmen, Enzo Paolo e Maria”.



