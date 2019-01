Isola dei Famosi 2019/ È tempo di cambiare le cose? Gli ascolti deludono, il cast no

L’esordio dell’Isola dei Famosi 2019 non è stato dei migliori. L’adventure game condotto su Canale 5 da Alessia Marcuzzi, ha concluso la sua puntata d’esordio con ascolti decisamente sconfortanti. È un vero peccato se considerate che, il cast di personaggi, nonostante molti siano praticamente sconosciuti, può funzionare eccome. Aaron Nielsen e Taylor Mega, sono entrambi due belli che non ballano. Tonti per finta oppure no? L’influencer da più di un milione di follower, dietro lo schermo di un telefonino, si mostra sempre spavalda e trasgressiva poi, in diretta con Alessia Marcuzzi, la conduttrice l’ha ammutolita dopo un paio di rimproveri. Stessa cosa per il figlio di Brigitte che di lavoro fa il modello. Durante “l’intervista-presentazione” con gli amici della Gialappa’s Band, ha mostrato di non essere assolutamente brillante ma anzi, tutto il contrario. Dubitiamo che possa lasciare il segno. Personaggi come Sarah Altobello e Luca Vismara invece, potrebbero sorprenderci in positivo, per naturalezza di fronte la macchina da presa e per questo, reazioni dettate dall’istinto.

Isola dei Famosi 2019: ascolti flop ma cast top

Ottimi anche personaggi come Kaspar Capparoni, Demetra Hampton e Marina La Rosa che, per un verso o per l’altro, hanno dimostrato di avere dei caratteri precisi, forti e sicuramente dominanti. Proprio l’attore infatti, ha l’aspetto da leader in tutto e per tutto. Attendiamo con ansia anche l’arrivo di Jo Squillo, rimasta in Italia per la morte della madre. La cantante e giornalista di moda, la settimana prossima sarà pronta ad arrivare in Honduras, nonostante il suo cuore non stia esattamente al top per via della recente mancanza. Naturalmente, una menzione a parte, spetta per Paolo Brosio, che sarà di sicuro in grado di offrirci uno spettacolo divertente. Nonostante l’immensa fede, il suo tallone d’Achille rimangono le donne. Proprio Brosio, attualmente è dato per vincente tra le quote scommettitori. Il giornalista infatti, aggancia Capparoni in cima alla lavagna a 4,50 e Marina La Rosa che vola da 9,00 a 6,00 (stessa quota di Riccardo Fogli). Come si legge su Agipronews si piazza tra i favoriti di questa 14esima edizione, anche Marco Maddaloni, che ora vale 5 volte la scommessa, con l’ex calciatore Abdelkader Ghezzal a 8,00 e Grecia Colmenares a 8,50 (anche lei, personaggio da tenere molto d’occhio).

