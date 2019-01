Jefeo, Amici 2019/ Video: un nuovo livello per la squadra di canto

Jefeo è riuscito a portare ad un nuovo livello la squadra di canto di Amici 2019. Il suo ingresso è più che promettente: il giovane trapper ha un vissuto alle spalle significativo, che esalta nei testi delle sue canzoni. Provando tra l’altro delle forti emozioni per primo, per poi trasmetterle anche al pubblico in ascolto. Lo conosciamo da poco, ma abbiamo già potuto ammirarlo all’opera, forte di quel microfono che sa come far vibrare. Purtroppo la passione non basta e ce lo dimostra quando accaduto durante la sfida a squadra che ha messo Jefeo contro Giordana. Purtroppo è stata la ragazza a superare il rivale in lunghezza, lasciandolo così a piedi in via definitiva. Il cantautore non avrebbe avuto comunque vita semplice all’interno della scuola, visto che si allontana di molto dal genere preferito dai compagni e lo mette in modo inevitabile al di sotto dei riflettori dei maestri. Fino ad ora tuttavia Jefeo ha saputo reagire in modo corretto, sconfiggendo persino diverse paure. Da non dimenticare infatti la precedente sfida a squadre, quando dall’altra parte del ring, ad attenderlo, c’era Mameli.

Jefeo, Amici 2019: mai dimenticare da dove si arriva

Jefeo al suo arrivo ad Amici 2019 ha raccontato come non potrà mai dimenticare da dove è venuto e non si parla della periferia in cui è cresciuto. Il cantautore infatti ha pochi valori da posizionare ai primi posti della sua classifica personale: al primo scalino, la famiglia. Lo sottolinea ancora una volta in queste ore sulle Stories di Instagram, dove spunta una foto che lo riprende con tutti i propri affetti. Una frase breve a corredo, “Prima di ogni cosa”, che ci svela però quanto sia deciso a non perdere la testa per un successo momentaneo. I fan intanto continuano a dichiararsi soddisfatti per il suo percorso nella scuola, soprattutto amici di famiglia che si congratulano persino con il padre per il successo ottenuto dal ragazzo. “L’avevo detto a tuo padre”, dice in particolare un utente fra i commenti. Evidentemente il genitore di Jefeo ha sempre sperato di poterlo vedere scalare le vette del successo, anche se lo stesso ragazzo ha sempre preferito mantenere un atteggiamento umile di fronte ai tanti traguardi raggiunti. Possiamo quindi immaginare come si sentirà in questo momento, subito dopo la sconfitta con Giordana ed un punto interrogativo di fronte a sé, che non gli lascia intuire quale sarà il suo percorso. Certo Jefeo ha vissuto di peggio e l’uscita di Marco non ha fatto altro che alimentare il suo senso di rivalsa, quel forte bisogno di combattere contro tutti e tutti, anche a nome di qualcun altro. Delude forse quanti credevano in lui e speravano in un lieto fine, anche se non si può parlare proprio di delusione.



