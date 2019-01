Leonardo De Amicis, il direttore d’orchestra/ “Vogliamo fare un prodotto di alto livello” (Ora o mai più 2019)

Leonardo De Amicis è la vera e propria anima musicale di Ora o mai più, talent in onda stasera, 26 gennaio 2019, su Rai 1. Il maestro ha parlato ai microfoni di RadioCorriereTv, spiegando: “Vogliamo fare un prodotto davvero di alto livello, proprio come accaduto l’anno scorso. Sarà interessante vedere l’apporto che i coach sapranno dare agli altri cantanti, loro colleghi che hanno avuto meno fortuna“. Ma come si preparano i concorrenti in gara? Sottolinea: “Gli do dei consigli e mi avvalgo di vocal coach. Ricominciamo umilmente dall’approccio iniziale, dalla conoscenza della struttura del brano come è stata pensata inizialmente. Vogliamo evitare di profanare la memoria storica delle canzoni. Le canzoni belle rimangono tale, apportiamo al massimo qualche piccolo ammodernamento, piccole riedizioni o rivisitazioni degli arrangiamenti e del modo di cantare. L’importante però è sempre il grande rispetto“.

Leonardo De Amicis: i gusti del maestro

C’è grande curiosità attorno al nome di Leonardo De Amicis, una delle colonne portanti di Ora o mai più programma in onda stasera, 26 gennaio 2019, su Rai Uno. Spiega a RadioCorriereTv le sue grandi passioni: “Quale musica ascolto? Tutta. Sono davvero molto curioso in ambito musicale. Conosco benissimo i cantautori, sono cresciuto con loro, ma mi piace tutto. Conosco bene Ed Sheeran per esempio e mi piacciono le nuove produzioni. Seguo per esempio Calcutta. Per piacermi un artista è importante che abbia qualcosa da dire. Chi con musica o chi con testo comunica sempre un messaggio”. Tra non molto sarà il momento anche del Festival di Sanremo con Leonardo che esprime il suo punto di vista: “E’ in mano a Claudio Baglioni che è una persona davvero straordinaria, preparata e un grande professionista molto attento alle scelte. Vedremo sicuramente un gran bel Festival di Sanremo 2019“.

La sua carriera

Leonardo De Amicis è tra i protagonisti di Ora o mai più, direttore d’orchestra di consumata esperienza. Nato a Roma nel 1963 ha compiuto i suoi studi a L’Aquila. Dal 1997 al 2000 è stato direttore artistico degli eventi organizzati a Lourdes dalla Unitalsi. Dal 2000 al 2003 invece è diventato referente artistico degli eventi curati dalla Direzione Nazionale della Croce rossa italiana. Il Vaticano ha scelto Leonardo come compositore, direttore e produttore del disco evento di Giovanni Paolo II, Abba Pater, nel 1999. Durante il Giubileo del 200 ha inoltre diretto l’orchestra di molti eventi che lo hanno visto presente alla Giornata Mondiale della Gioventù. In carirera ha diretto anche le musiche di numerosi programmi televisivi Rai tra cui C’era un ragazzo di Gianni Morandi del 2001, Amore di Raffaella Carrà del 2006 e Sogno e son desto con Massimo Ranieri del 2016.



© RIPRODUZIONE RISERVATA