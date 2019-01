MADAGASCAR 3 – RICERCATI IN EUROPA/ Su Italia 1 il film d’animazione con il leone Alex (oggi, 26 gennaio 2019)

ALLA REGIA ANCHE CONRAD VERNON

Per la prima serata di oggi, sabato 26 gennaio, a partire dalle ore 21,25, Italia 1 ha scelto di trasmettere il film d’animazione Madagascar 3: Ricercati in Europa. Si tratta del terzo capitolo dell’omonima serie cinematografica, prodotto negli Stati Uniti nel 2012 dalla DreamWorks Animation e distribuito nelle sale italiane da Paramount Pictures e United International Pictures. Il film è stato diretto da un trio formato da Eric Darnell, Conrad Vernon e Tom McGrath. Tra i doppiatori originali, va segnalata la presenza di Ben Stiller, noto per Tutti pazzi per Mary, Ti presento i miei, Zoolander, Starsky & Hutch e Una notte al museo. Viene affiancato da Chris Rock, considerato uno dei comici più bravi in assoluto e conosciuto per la serie Tutti odiano Chris. Ci sono anche Sacha Baron Cohen, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith ed Andy Richter. Ma adesso, ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

MADAGASCAR 3: RICERCATI IN EUROPA, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Madagascar 3: Ricercati in Europa si apre con il compleanno di Alex in Kenya e i suoi amici gli regalano un plastico di fango. Si recano a Monte Carlo attraversando il mare ed entrano nel casinò incontrando Phil e Mason, le due scimmie. Gloria semina il panico e il gruppo è costretto a scappare per la città. L’obiettivo è difendersi dalla perfida francese Chantal DuBois, che vuole catturare un leone per esibire la sua testa come un trofeo. Alex e gli altri partono per Roma e incontrano una tigre russa, un leone marino e una femmina di giaguaro di nome Gia, della quale Alex si innamora. Il gruppo si esibisce nella capitale italiana senza riscuotere successo e scappa sul treno. Tuttavia, lo spettacolo di Vitaly torna ad avere quota grazie ad Alex e si trasferisce anche a Londra, con la vittoria di un contratto per l’America e la chance di tornare a New York. Dopo mille peripezie, gli animali decidono di restare con gli altri del circo e Chantal viene legata e spedita in Madagascar con i suoi quattro agenti.

