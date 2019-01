Marco Alimenti/ Eliminato oppure no? Protesta e scontri in settimana ma le lezioni continuano (Amici 2019)

Marco Alimenti è stato il fulcro di questa settimana di Amici 2019. Il ballerino è stato eliminato durante la puntata di sabato scorso ma questa volta non tutto è andato come previsto. Quello che il pubblico aveva già etichettato come un’ingiustizia visto che mai come quest’anno il regolamento è stato usato a piacimento dei professori, si è rivelato essere un vero e proprio tsunami. Timor Steffens ha chiesto espressamente ai ragazzi a casa di recarsi ai provini di Amici 2019 perché lui cerca qualcuno che possa rappresentare la sua danza e per questo ha deciso di eliminare Marco e, addirittura, di rifiutarsi di lavorare con lui perché poco propenso ai miglioramenti, almeno secondo quanto lui stesso ha constatato. La cosa non è piaciuta al pubblico, ad alcuni professori e agli stessi ragazzi della scuola che hanno deciso di occupare le sale e rifiutarsi di fare lezione con chi non comprende le loro richieste.

LE PAROLE DI VERONICA PEPARINI

Dalla parte di Marco Alimenti si è schierata Veronica Peparini che è convinta che il ballerino debba avere un posto nella scuola di Amici 2019: “Deve rimanere bello convinto di quello che stai facendo e anche di quello che stiamo facendo tutti noi. Insieme possiamo provare che tu stai migliorando e tramite lo studio puoi farlo, non esiste una persona che ti possa dire tu non puoi farlo, dentro o fuori dalla scuola“. Quando era piccola anche Veronica Peparini è stata messa con le spalle al muro, in quel momento ha sofferto ma ha lavorato tanto per arrivare dove è adesso: “Uno può piacere o no, quello è un altro discorso, detto ciò lavoriamo”. I due hanno lavorato un’ora e mezza insieme e alla fine della lezione, Marco è ridotto all’osso mentre il sudore gronda dalla sua fronte e l’unica cosa che dice è: “Grazie”. “Oggi è stata l’ennesima volta che mi ha dato fiducia, pensa che posso migliorare e questo mi da forza per riprendermi quello che mi hanno levato ingiustamente. Lei è la mia ancora di salvezza”. Ecco qui il video del momento.

MARCO ALIMENTI E’ ELIMINATO OPPURE NO?

Marco Alimenti è stato eliminato oppure no? La verità sulla sua permanenza nella scuola di Amici 2019 arriverà oggi pomeriggio quando il programma andrà in onda. In settimana il ballerino ha dovuto studiare con Veronica Peparini e proprio a lei lui ha chiesto di fare lezione proprio sul suo stile. Lei lo ha accontentato e in settimana ha potuto seguire una lezione con Daniele Baldi e Alessandro Papa e finalmente ha avuto modo di mettere insieme una coreografia che lo ha reso felice. Questo basterà per ottenere il posto nella scuola e ripartire a tutti gli effetti nonostante quello che ha detto di lui Timor Steffens? Al momento sembra proprio che il professore sia convinto della sua decisione e nemmeno gli altri colleghi, ovvero la Peparini e Alessandra Celentano, lo hanno convinto del contrario. Clicca qui per vedere il video della lezione speciale.



