Marco Bocci e Giulia Michelini / Grande attesa per l’ospitata da Maria De Filippi (C’è Posta per te)

Marco Bocci e Giulia Michelini ospiti da Maria De Filippi nel salotto di C’è Posta Per Te. La famosa “coppia” di attori protagonista nel terzo episodio del people show di Canale 5, con una accoglienza incredibile da parte dei fan. Su Facebook il pubblico ha espresso entusiasmo per la clip che ha mostrato in anteprima l’arrivo dei due attori in studio. Per quanto riguarda le anticipazioni del servizio che li vede protagonisti a C’è Posta Per Te filtra davvero pochissimo, ma il portale davidemaggio.it garantisce altri grandi nomi durante la serata, come quello di Gerry Scotti, che già era stato ospite dalla De Filippi nella scorsa stagione. Marco Bocci e Giulia Michelini, invece, siederanno davanti alla busta insieme, pronti a mettersi in gioco per favorire un lieto fine o chissà forse una sorpresa per qualche ospite di Maria De Filippi. L’attrice è reduce dalle riprese della serie Rosy Abate e adesso è pronta godersi un successo che si preannuncia assicurato. Anche Marco Bocci sta vivendo un bel momento, grazie alla partecipazione alla fiction Rai ‘La compagnia del Cigno’, dove ha ricoperto il ruolo del direttore d’orchestra.

C’è Posta per Te: Marco Bocci festeggia il compleanno di Enea, Giulia Michelini svela un aneddoto

Prima di partecipare a C’è Posta per Te, Marco Bocci ha festeggiato a dovere il compleanno di Enea assieme alla sua compagna Laura Chiatti. Sui propri profili social, l’attore ha mostrato il lato più dolce della genitorialità con una bellissima dedica per il quarto compleanno di Enea. Bravo, affascinante e davvero tanto innamorato. Di Laura e di Enea. Proprio per il figlio ha postato questo commento che ha riscosso decine di migliaia di like tra i suoi follower: “Auguri amore mio. Ogni giorno mi insegni a stare al mondo”. La celebrazione perfetta per il compleanno di Enea, con tanto di foto ricordo che racchiude un momento di condivisione quotidiana con il figlio. Molto più riservata, quando si tratta di vita privata, Giulia Michelini. Benchè, anche lei, in una vecchia intervista riportata da sologossip.it, aveva dato grande importanza al rapporto con suo figlio: “Sono andata via di casa e per sei mesi non ci siamo parlati. Poi, quando ha iniziato a spuntarmi la pancia, i miei si sono riavvicinati. Mi iscrissi anche a Giurisprudenza per farli contenti, anche se non ho mai dato un esame. Oggi mio figlio è la luce dei loro occhi, non so come farebbero se non ci fosse”.

Giulia Michelini, la sua seconda volta a C’è Posta Per Te

Per Giulia Michelini e Marco Bocci è la prima volta insieme a C’è Posta Per Te, ma per l’attrice si tratta di un ritorno a casa. Già lo scorso anno aveva fatto la sua apparizione nel salotto di Maria De Filippi, strappando applausi con una partecipazione a dir poco coinvolgente. La Michelini si è sempre dimostrata molto disponibile, ma soprattutto sensibile a certe tematiche. Chissà questa volta cosa le riserverà la puntata di C’è Posta per Te. Insieme a Marco Bocci è chiamata a portare una ventata di allegria ed ottimismo, sperando che possa essere utile per favorire il lieto fine tra gli ospiti del programma. Ancora top secret i contenuti del servizio, di certo le emozioni non mancheranno. Sui social l’attesa per l’ospitata della “coppia” è stellare, con tanti messaggi di stima da parte dei rispettivi follower, pronti a vederli all’opera su Canale 5 per il terzo appuntamento con C’è Posta Per Te.



© RIPRODUZIONE RISERVATA